新冠肺炎｜華航、長榮：赴陸檢測報告要使用「COVID-19」等字樣

大陸國航及深航近日公告，飛大陸航班的核酸檢側報告病名不得使用「武漢肺炎」字樣。台灣的中華航空及長榮航空周五（18日）也先後公布類似訊息，其中華航提醒旅客核酸檢測報告要使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。

華航公告「旅客須知，往返大陸核酸檢測注意事項（新增報告名稱定義提示）」，提醒為落實遠端檢測措施，維護兩岸民眾與機組人員健康，依大陸民航總局指示，自今年10月12日開始搭乘兩岸航班離、到大陸的旅客，將於登機前嚴格查驗3天內核酸檢測陰性報告。其中備註欄用紅字寫明報告之病名請使用「新冠肺炎」或「COVID-19」，以免文件不被接受而無法登機或入境，影響旅客行程。

華航在官微上提醒赴陸旅客相關事宜。（華航官方微信）

另一方面，長榮也在官網公告稱，為避免大陸官方單位對疾病名稱認知差異，導致旅客入境受阻，建議檢測報告應以英文版為佳，如要使用中文版，則建議採用世衛公告之名稱「2019冠狀病毒」或「COVID-19」。

據報道，中國國際航空及深圳航空台灣分公司日前公告指出，搭乘兩岸航線航班旅客需提交72小時內新冠病毒的核酸檢測陰性報告，但如報告出現「武漢肺炎」字樣，將被視為無效，直接影響旅客行程及通關。

（ETtoday新聞雲）