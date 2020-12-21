新冠肺炎｜內地20日新增23宗確診　本土病例遼寧黑龍江各1宗

據國家衛健委消息，內地周日（20日）新增確診病例23宗，其中境外輸入病例21宗（上海8宗，內蒙古6宗，廣東3宗，福建2宗，山西1宗，四川1宗），本土病例2宗（遼寧1宗，黑龍江1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例4宗，均為境外輸入病例（均在上海）。

通報指出，截至20日24時，現有確診病例318宗（其中重症病例4宗），累計治癒出院病例81900宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例86852宗，現有疑似病例7宗。累計追蹤到密切接觸者891801人，尚在醫學觀察的密切接觸者6927人。

內地20日新增無症狀感染者15宗（境外輸入10宗）；當日轉為確診病例1宗（無境外輸入）；當日解除醫學觀察11宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者208宗（境外輸入182宗）。

據早前報道，大連市19日新增確診病例1宗，為一名餐館經營者兼廚師。全市累計報告確診病例2宗，正在實施醫學觀察的本地無症狀感染者6宗。當地宣布，全市各級各類醫療機構立即進入疫情防控戰時狀態，以最高標準強化預檢分診管理，對進入醫療機構人員進行最嚴格的管控。當局對該餐館所在的金普新區全員進行核酸檢測，共採集813504人次。