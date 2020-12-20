【新冠肺炎】大連增1宗本土病例　進入戰時狀態逾80萬人接受檢測

20日（周日）下午，大連市政府新聞辦公室舉行新冠肺炎疫情防控工作發布會，指截至19日24時，大連市新增確診病例1宗，全市累計報告確診病例2宗，正在實施醫學觀察的本地無症狀感染者6宗。 大連政府宣布，全市各級各類醫療機構立即進入疫情防控戰時狀態，以最高標準強化預檢分診管理，對進入醫療機構人員進行最嚴格的管控。

大連財經學院現已完成1.4萬餘名師生、後勤人員及商服工作者核酸檢測採樣工作。（大連財經學院微博）

新增確診病例為一名39歲餐館經營者兼廚師，患者過去八日主要在餐廳後廚及收銀工作，期間曾到按摩店按摩及到市場購買肉類。發布會指，當地政府已將餐館所在的金普新區先進街道金潤小區B區劃定為中風險地區，並實施相應管控措施。

發布會又指，當地政府已組織20餘家醫院2500名醫護人員進駐金普新區街道、社區，設置了500個採集點，調度市內檢測機構和第三方醫療機構及時轉運樣品、檢測，推進金普新區15個街道以及陽性病例所在地區人員核酸檢測工作。截至目前，金普新區全員核酸檢測共採集813504人次。其中有192567人次檢測結果已出，均為陰性。

此外，發布會又指，會強化醫院安全管理，提高發熱門診敏感性。全市各級各類醫療機構立即進入疫情防控戰時狀態，以最高標準強化預檢分診管理，對進入醫療機構人員進行最嚴格的管控。

此外，當局在部分地區的進口冷鏈食品檢測，發現對病毒陽性反應。發布會指，會加強冷鏈凍品「鐵桶式」防控，實施全閉環管理。堅持系統思維，強化風險邊界意識，加強風險邊界管理，落實進口冷鏈食品首站定點制度，嚴把入口關口，加快集中消殺監管區建設，做到批批檢測、件件消毒，實現從口岸到冷庫轉運全鏈條閉環管理。

（綜合報道）