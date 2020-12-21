【反腐】河北官場地震　石家莊市長鄧沛然任內被查

據中央紀委國家監委網站周一（21日）消息，河北省石家莊市委副書記、市長鄧沛然任內被查，值得注意的是，在鄧沛然落馬前，河北已有多名與其有交集的官員被查。

據河北省紀委監委12月21日消息披露，石家莊市委副書記、市長鄧沛然涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河北省紀委監委紀律審查和監察調查。

中紀委國家監委消息顯示，鄧沛然被查。（中紀委國家監委官網）

公開資料顯示，鄧沛然，1963年生，河北獻縣人，早年曾在河北省物資局任保衛科副科長、保衛科科長等，後任河北物產集團公司保衛處副處長、河北物產企業（集團）公司紀委書記等。

2003年4月，鄧沛然任河北省紀委駐省教育廳紀檢組組長，2007年初任河北省監察廳副廳長，2008年5月履新唐山市委常委、市紀委書記。2010年11月，鄧沛然任滄州市委副書記，2013年6月任河北省供銷合作總社黨組書記、理事會主任。2017年4月，鄧沛然任石家莊市市長至今。

鄧沛然落馬前，河北官場已有多名與其有交集的官員先後被查。

2018年7月31日，河北省政協原副主席艾文禮投案自首。艾文禮曾在2008年9月至2011年11月任石家莊市代市長、市長。

據法庭審理查明，艾文禮在2005年至2013年斂財，斂財首站就是在石家莊任上。

值得注意的是，艾文禮和鄧沛然都曾在唐山市工作。艾文禮曾任河北省唐山市委常委、宣傳部部長。鄧沛然曾任唐山市委常委、市紀委書記。

2020年4月29日，河北省委原常委、副省長張和被查，張和曾任唐山市市長、市委書記。

張和被查前後，其多名老部下和同事先後被查，其中就包括艾文禮。張和擔任唐山市長時，艾文禮是唐山市委常委、宣傳部部長。

張和擔任唐山市委書記期間，兩名其任內提拔的副市長亦先後被調查——于山和陳學軍。于山在擔任唐山市副市長（2003年4月至2011年8月）時，唐山市委常委、市紀委書記就是鄧沛然。2015年唐山市原市長陳學軍被查，其在擔任唐山市委常委、副市長時，也和鄧沛然有工作交集。

就在12月18日，鄧沛然還參加了公開活動。當天河北省委常委、石家莊市委書記會見庫爾勒市委副書記、市長蘇來曼·玉色因，鄧沛然跟隨；同日，鄧沛然還出席了市委全面深化改革委員會第九次會議。

據了解，2010年，鄧沛然曾出書《創新之路：唐山市反腐倡廉建設新模式》。