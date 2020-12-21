英國變種病毒｜中國外交部：將做科學處理　確保人員往來健康有序

英國的新冠肺炎疫情加劇，一種變異了的新冠病毒（SARS-CoV-2）已經在英國迅速傳播，多國緊急對英國停航。 中國外交部表示，已經註意到此消息，中國方面將做科學妥善處理。

在在12月21日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，英國出現新冠病毒新毒株之後，歐洲多國已經對英國採取了相關航班和人員往來限制措施，中方有什麼計劃？

中國外交部發言人汪文斌回應稱，中方已經注意到了有關的報道，將予以認真研究，並做出科學妥善處理，以確保中外人員往來健康有序進行。

另外，官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交平台微博上發文稱，從11月1日到12月16日，每周從英國約有8個航班飛到中國大陸，由於中國的入境檢疫和隔離一直在嚴格堅持，因此英國變異病毒已在中國內部傳開的機率應該是最小的。

大批英國民眾離開倫敦，街道上異常冷清（點擊大圖瀏覽）↓↓↓

據世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處12月20日證實，英國以外已有至少三個國家發現了與這種變異新冠病毒相關的確診病例，其中，丹麥出現9例，荷蘭和澳洲各出現1例。世衛組織呼籲歐洲地區國家收緊防疫措施，呼籲全球各國加緊對新冠病毒的篩查排序，並及時通報相關信息。

據悉，歐盟許多國家都緊急出台措施，意大利停飛所有往返英國的航班，比利時關閉與英國的邊境，荷蘭禁止英國的航班入境。