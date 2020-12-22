新冠疫苗｜中國首個mRNA疫苗生產車間動工　將年產1.2億劑

12月21日，中國首個mRNA新冠肺炎疫苗生產車間建設奠基儀式在雲南省玉溪市疫苗產業園舉行，該項目投資2.8億元（人民幣，下同），一期產能為每年1.2億劑。

中國首個mRNA新冠疫苗生產車間建設奠基儀式在雲南省玉溪市疫苗產業園舉行。圖為奠基儀式現場。（中新社）

據中新社12月21日報道，這款mRNA疫苗由解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司（簡稱沃森生物）共同研製，由沃森生物負責該疫苗的產業化建設落地。

該疫苗今年6月19日獲得中國國家藥品監督管理局批准的藥物臨床試驗批件，目前處於臨床試驗階段。

報道稱，該疫苗產品一旦獲批，將實現中國創新技術路線的mRNA疫苗「零」突破，該疫苗擁有自主知識產權，其核心原料和關鍵設備已實現國產化。

mRNA疫苗的基本原理是通過特定的遞送系統將表達抗原靶標的mRNA導入體內，在體內表達出蛋白並刺激機體產生特異性免疫學反應，從而使機體獲得免疫保護。

沃森生物董事長李雲春說，mRNA疫苗技術門檻很高，目前僅有美國與德國少數幾家公司掌握這一核心技術。mRNA疫苗產品是目前全球公布的三期臨床試驗結果保護率最高（95%）的疫苗，其技術路線水平也是業界公認最高的。他表示，在玉溪建設的生產車間將於8個月後建成投產，預計在明年下半年實現產品上市供貨。