新冠疫苗｜中國已逾百萬劑次緊急接種　衛健委：沒有嚴重不良反應

國家衛健委在周六（19日）舉行的發布會上提到，中國早在6月份時就批准緊急使用新冠疫苗，目前已經完成超過100萬劑次緊急接種工作，經過嚴格不良反應監測和追蹤觀察，沒有出現嚴重不良反應。

國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉介紹，中國是在自7月份開始進行新冠疫苗緊急使用的接種工作，在自願、知情、同意的前提下，對高風險暴露人群進行緊急接種，他們沒有出現嚴重不良反應。其中有6萬多人事後赴境外高風險地區，也沒有出現嚴重感染的病例報告，有接種疫苗的人和沒有接種疫苗的人的感染風險和感染程度有顯著的差異。

鄭忠偉介紹，中國目前已經完成超過100萬劑次緊急接種工作，沒有出現嚴重不良反應。（新華社）

鄭忠偉稱，用於緊急使用的新冠疫苗是滅活疫苗，分別是國藥中國生物的兩款疫苗及科興的一款疫苗，同期有在境外展開三期臨床試驗，目前已累計有7.5萬人、15萬劑次人員接種，研究表明，沒有出現嚴重的安全隱患。

對於外國有人接種其他新冠疫苗後出現嚴重不良反應的情況，醫政醫管局監察專員焦雅輝就表示，國產疫苗觀察到的不良反應，與國外的情況並不完全一樣，國產疫苗沒有出現嚴重不良反應，至於常見的不良反應則主要包括有頭痛發熱、接種部位局部紅暈或出現硬塊，以及有咳嗽、食欲不振、嘔吐、腹瀉等，這些不良反應往往都會在接種疫苗後30分鐘內出現。

中疾控免疫規劃首席專家王華慶亦稱，中國目前已經形成一套比較完善的法規制度，包括在疫苗管理法當中，還有預防接種疑似不良反應監測方案當中，還有涉及到異常反應的鑑定辦法當中都有相關規定。醫療單位、接種單位、疾控機構，還有藥品不良反應監測機構及疫苗生產企業都是責任報告單位，在該些單位從事相關工作的人員為責任報告人。中疾控已經建立涉及到疫苗異常反應的監測系統，通過各報告單位、報告人報告上來的數據，包括調查情況、診斷情況，會進行定期分析，如果出現一些重要事件的時候更會有及時分析，以評估疫苗接種過程中可能出現的風險。

（綜合報道）