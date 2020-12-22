新疆政府：新疆沒有「再教育營」　也不存在強迫勞動問題

中國外交部周一（21日）舉行涉疆問題新聞發布會，與會者包括新疆地方政府的官員、群眾和20餘間中外傳媒。 針對境外傳媒指控中國開辦「再教育營」（中國稱「教培中心」）侵害維吾爾族人權，新疆政府新聞辦發言人伊力江．阿那依提在會上重申，新疆並沒有所謂的「再教育營」，教培中心也根本不是「再教育營」。

伊力江．阿那依提說，新疆依法設立的職業技能教育培訓中心是去極端化性質的學校，與美國推行的「社區矯正」、英國設立的DDP（「轉化和脫離」項目）、法國設立的去極端化中心本質上沒有區別，都是為預防性反恐和去極端化而採取的有益嘗試和積極探索，符合《聯合國全球反恐戰略》等一系列反恐決議的原則和精神。

近年來，外媒一直指控中國在新疆設立「再教育營」侵犯維吾爾族人權。（資料圖片）

新疆黨委宣傳部副部長徐貴相在會上表示，新疆各族務工人員都是按照勞動法、勞動合同法自願務工，工作內容、地點自由選擇，來去自由，根本不存在「強迫勞動」問題。「西方一些人打著人權旗號惡意炒作所謂『強迫勞動』問題，侵犯新疆各族群眾的基本勞動權，根本目的就是剝奪新疆各族群眾通過勞動就業追求美好生活的權利，使新疆永遠封閉落後，這是不得人心的。」

學員：教培中心是「人生新起點」

發布會還找來從新疆教培中心結業的學員現身說法。學員阿不拉江．阿不來提表示，「以前我受到宗教極端思想影響，一心想參加非法宗教活動，不去找工作……」從教培中心結業後，他開了一間汽車維修店，每月賺1萬多元（人民幣．下同）。他還利用在教培中心學到的漢語，為收購農產品的商人當翻譯，每年有3萬元左右額外的收入。

他說，如果當初沒有到教培中心學習，受到的毒害可能會愈來愈深；如果沒有在教培中心學到的技能，也不可能有今天的好生活。「教培中心是我們人生的重大轉折點，也是我們人生的新起點。」

官方近年加強宗教管理。圖為新疆喀什艾提尕尔清真寺。（視覺中國）

就新疆在清真寺安裝攝影鏡頭一事，和田市加買清真寺哈提甫吾不力艾山．圖爾蓀尼亞孜說，這是為了保護宗教人士和信教群眾安全，預防和打擊暴力恐怖犯罪活動。「一些人將新疆在清真寺裏安裝攝像頭誣稱是為了監控清真寺、處罰穆斯林，這純屬惡意抹黑，險惡用心就是製造穆斯林和非穆斯林之間的矛盾，破壞新疆宗教和諧和我們的幸福生活。 」

（新華社）