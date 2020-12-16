流亡維吾爾族人士促查中國「種族滅絕」　遭國際刑事法院駁回

有流亡維吾爾族人此前要求調查中國犯下的種族滅絕與違反人道罪，國際刑事法院（International Criminal Court）早前駁回了上述請求。

法新社報導，有流亡海外的維吾爾族人7月向國際刑事法院呈交大量證據檔案，指控中國將100多萬名維吾爾族人等主要為穆斯林的少數民族監禁在再教育營，並強制女性絕育。

據《衛報》報導，法院要求提供更多證據。法新社報導，檢察官班索達（Fatou Bensouda）辦公室表示，由於中國不是國際刑事法院的簽署國，因此無法對此事進行調查。 班索達的報告說：「對於大多數被指控的罪行，似乎沒有達到行使法院的領土管轄權的先決條件。」

中國方面多次強調，在新疆，維吾爾族和其他少數民族是在接受職業培訓。（新華社／資料圖片）

國際刑事法院的報告也說，現在也「沒有依據能調查」據稱將維吾爾族人從塔吉克與柬埔寨強制遣返至中國的事件。國際刑事法院檢察官發出的報告說，維吾爾族人的律師現在要求國際刑事法院「根據新的事實或證據」重新考量此案。

中國方面早前曾表示，這些指控毫無根據，新疆地區的設施是職業技能教育培訓中心，目的是要讓民眾擺脫恐怖主義。

就在10月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聯合國大會舉行紀念北京世婦會25周年高級別會議之際，發表批評中國對維吾爾族婦女進行強制墮胎、絕育，打壓婦女言論自由和結社自由。

中國外交部隨後稱蓬佩奧編造謊言。外交部發言人華春瑩表示，中國政府一貫一視同仁地保護少數民族合法權益，人口政策對包括維吾爾族在內的少數民族更為優待。