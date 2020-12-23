【新冠肺炎】內地23日增15宗確診　遼寧大連再增1宗本土個案

據國家衛健委通報，內地周二（22日）新增15宗新冠肺炎確診個案，其中境外輸入14宗，包括上海12宗，浙江1宗，廣東1宗，另遼寧有本土個案1宗；無新增死亡個案；無新增疑似個案。

當日新增治癒出院個案19宗，解除醫學觀察的密切接觸者751人。境外輸入現有280宗確診，其中重症4宗，無現有疑似病例。累計確診個案4163宗，累計治癒出院3883宗，無死亡個案。

截至周三（23日）凌晨0時，各地現有320宗確診個案，其中重症5宗，累計治癒出院81928宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案86882宗，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者893870人，尚在醫學觀察的密切接觸者7618人。

此外，各地報告新增14宗無症狀感染者，其中6宗為境外輸入；當日1宗轉為確診個案，為境外輸入；當日8宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有219宗無症狀感染者正進行醫學觀察，其中179宗為境外輸入。

而在遼寧，周二新增的本土個案屬普通型病例，另新增8宗本土無症狀感染者，上述均為大連市報告。截至周三凌晨0時，全省累計報告295宗確診病例，包括境外輸入65宗，另治愈出院287宗，死亡2宗，在院治療6宗。尚有21宗無症狀感染者正在定點醫院隔離治療。

（綜合報道）