澳洲籍華裔作家楊恒均透露2年拘押生活　自稱經歷逾300次審訊

澳洲華裔作家楊恒均於2019年初因涉嫌「危害國家安全」被中國拘押一直備受關注。 據德國之聲報道，12月23日，楊恒均通過朋友發表了最新聲明，表示自己對中國法庭有信心，相信法庭會將正義歸還給他。楊恒均在聲明中透露兩年來的拘押生活，稱被關押的日子裏經歷了超過300次審訊，並忍受了無數次的口頭污辱。他還透露在看守所中通常以看書、禱吿、冥想與運動度日。

楊恒均在聲明中強調自己是無罪的。他說，「我會與律師繼續努力為我的權利奮鬥，並捍衛我的清白。」

楊恒均友人、澳洲悉尼科技大學（UTS）中國研究中心副教授馮崇義22日接受採訪時表示，北京市第二人民法院原訂下月9日前要對楊恒均的案件做出審判，但現在案件審理被延後至明年4月。馮崇義質疑中國政府把楊恆均當作「人質外交」中的一個棋子，利用他的案件來威嚇澳洲政府。

現年55歲的楊恒均於2019年1月，在廣州機場入境時被帶走，同年8月傳出消息，他被以涉間諜罪逮捕。楊恒均又名楊軍，曾是中國外交部工作人員，寫過多部以中共情報部門為背景的小說，後來轉為在網上談論民主和人權，變成「網絡大V」，自稱為「民主小販」。

此前9月，其代理律師被允許與楊恒均會面，楊在會面中否認犯罪指控，誓言將「抗爭到底」，並稱他拒絕作虛假供認。但據路透社10月21日報道，楊恒均在一封2011年寫給老師馮崇義的信中承認他從1989年開始為中國國家安全部工作，做中共間諜持續大約10年，包括被派遣到香港和華盛頓，直到他2000年移民澳洲為止。