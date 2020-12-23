中共再推《胡錦濤文選》 　被翻譯成七種少數民族文

繼2016年首發《胡錦濤文選》四年後，中共再次推出該文選多個少數民族文版。

12月23日，據新華社報道，《胡錦濤文選》第一至三卷蒙古文、藏文、維吾爾文、哈薩克文、朝鮮文、彝文、壯文等七種少數民族文版，已完成全部翻譯工作，近日在全國出版發行。

報道指出，中共中央文獻編輯委員會編輯的《胡錦濤文選》第一至三卷，2016年9月由人民出版社出版。在中共中央黨史和文獻研究院、國家民族事務委員會協調下，中國民族語文翻譯局組織全國少數民族文翻譯隊伍，歷時四年，於2020年12月完成七種少數民族文版《胡錦濤文選》翻譯工作。

報道稱，「《胡錦濤文選》少數民族文版出版發行，對於廣大少數民族以及民眾深入學習馬克思主義中國化重要理論成果，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，奪取新時代中國特色社會主義的偉大勝利，必將起到重要的推動作用。」

與《毛澤東選集》、《鄧小平文選》、《江澤民文選》一樣，《胡錦濤文選》亦被中共奉為經典著作。《胡錦濤文選》收錄這位中共前總書記、前國家主席在1988年6月至2012年11月期間內的「代表性、獨創性」著作。中共早前指《胡錦濤文選》進一步回答「什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設怎樣的黨、怎樣建設黨的問題」。

據悉，胡錦濤任期橫跨2003年至2012年，但軍委主席一職到2004年才接手。2012年11月15日，胡錦濤直接將大權交給現任中共總書記、軍委主席習近平，獲讚「高風亮節」。

現年78歲的胡錦濤最新一次公開亮相，是在2019年10月1日的慶祝中華人民共和國成立70周年大會上。彼時站在天安門城樓上的胡錦濤被外界發現已是滿頭白髮。就在大慶後，仍有不少聲音細數胡錦濤執政十年的功績，包括中國經濟高速發展，GDP總量從1.47萬億美元增加至8.56萬億美元等等。