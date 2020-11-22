奧巴馬新書論及中美關係　稱與胡錦濤會晤「令人昏昏欲睡」

美國民主黨拜登（Joe Biden）預期將入主白宮之際，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）剛出版的回憶錄中，談及任內中美關係的許多內幕。他談及中國前國家主席胡錦濤時，以不甚強勢形容他，更直言是與他會晤令人昏昏欲睡，但談及前總理温家寶時，奧巴馬稱許他老練。

美國前總統奧巴馬的新回憶錄《應許之地》（A Promised Land）第一卷11月17日出版。他在768頁的新書中，多次談到了在擔任美國總統期間與中國有關的經歷和看法。

中國在奧巴馬的總統任期內，躋身成為全球第二大經濟體。在此背景下，他的中國貿易政策多年來備受詬病、被指對中美失衡問題視而不見。他表示：「如果沒有金融危機的束縛，我本可能在中國貿易問題上採取更強硬的做法」。

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日前，奧巴馬接受《大西洋（The Atlantic）》雜誌採訪時指出，為他當年對華政策辯護，聲稱若不是2008年至2009年爆發全球金融危機，他在貿易議題上或會對中國「出手更重」。

他解釋，當年中國在全球經濟復甦扮演了重要角色，阻礙了他處理中國「違反國際貿易規則」的重商主義政策」。他強調，「在2009或2010年，我不能有貿易戰爭；當時我需要與中國、歐洲、以及其他任何潛在的增長引擎合作，就為了重啟全球經濟」。

在採訪中，奧巴馬認為現在「在貿易問題上，更大力度施壓中國是完全合法的」。

奧巴馬在書中多次提到他與中國前任領導人胡錦濤、温家寶的來往。奧巴馬認為，胡錦濤是一個「毫無個性的人」，也不是一個特別強勢的領導人。

Whatever the topic, he liked to read from thick stacks of prepared remarks, pausing every so often for translations to English that seemed to have been prepared in advance and, somehow, always lasted longer than his original statement ... I was tempted more than once to suggest that we could save each other time by just exchanging papers and reading them at our leisure. （A Promised Land）

奧巴馬又指，曾試圖用個人軼事或偶爾的笑話來打破單調氣氛，奧巴馬在得知有巨大柱子的人民大會堂是在不到一年的時間裡就建成後告訴胡：「告訴我你的承包商的名字」，但「結果通常是一臉的茫然」。「我不止一次地想建議，我們可以節省彼此的時間，只要交換文件，閒暇時讀一讀就可以了」，他在書中這樣寫道。

與其相比，奧巴馬認為温家寶更令人印象深刻。他形容温家寶是 「一個身材矮小、戴眼鏡的人，說話時無需底稿，表現出對當前危機的老練把握」。

2010年9月23日，奧巴馬與時任中國國務院總理温家寶會晤。（白宮官網）

總的來說，奧巴馬當時覺得，「中國人並不急於奪取世界秩序的主導權」。

奧巴馬任內曾3次訪問中國，也曾與中國現任領導人習近平會晤，但新書未談及相關內容，有分析指，這可能與此書只是第一卷有關。

此外，奧巴馬新書還披露，他訪問中國時，美方人員曾遭到監控。

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中國專家：奧巴馬講的故事「不妨當笑話看」

《環球時報》11月19日引述中國社科院美國問題專家呂祥的解讀稱，奧巴馬執政期間，美國政府對中國的態度非常矛盾，有求於中國但又懷有戒心，奧巴馬在書中把這種疑神疑鬼的態度寫了出來，這是美國政界對華政策兩面性的典型體現，

「我們大可以認為這是為了書更好賣，不妨當笑話看」。呂祥評價稱。