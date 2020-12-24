法貿易部長：若維族人強迫勞動問題無進展　不會支持中歐投資協定

計劃能在2020年底達成的中歐投資協定遭遇重重阻力，作為歐盟主要國家，法國高官在最新的採訪中就談判能否順利進行展明態度。

法國方面表示，若北京在維吾爾族人強迫勞動問題上沒有進展，巴黎不會支持歐盟談判達成的協議。（資料圖片）

當地時間12月23日，法國貿易部長里斯特（Franck Riester）就中歐投資協定談判問題說，「我們沒有得到中國關於廢除強迫勞動的足夠承諾」。他指，若北京在維吾爾族人強迫勞動問題上沒有進展，巴黎不會支持歐盟談判達成的協議。

23日，法國《世界報》報道稱，如果中國政府不批准國際勞工組織（ILO）禁止強迫勞動公約，法國拒絕支持歐盟和中國目前正在談判的投資協定。里斯特表示，貿易協定是「推進社會問題的槓桿」。

中歐投資協定談判已開啟六七年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。隨着談判的深入，人權成為中國和歐盟多國博弈的焦點議題，其中尤以新疆人權問題為甚。

法媒稱，12月15日的一份報吿估計，有57萬名維吾爾族穆斯林成員被徵召參加新疆的強制採棉計劃。但中國外交部在22日的回應中指，「新疆不存在所謂的強迫勞動。有關指責毫無根據。這是對新疆地區和中方的污衊和誹謗。」

里斯特表示，欲讓法國支持中歐投資協定，中國必須做出明確承諾，一是致力於遵守《巴黎氣候協定》，二是批准ILO公約，以廢除強迫勞動。他說，目前歐盟中的比利時、盧森堡和荷蘭均支持法國立場，德國對該問題非常重視，「北京必須批准我們所承諾的公約，並必須在協議中承諾執行這些公約」。根據里斯特的說法，法國已對正在談判的中歐投資協定劃下紅線：批准勞工組織的基本公約。

對於歐盟是否等待至美國新政府上台後再與中國談判這一問題，里斯特強調，歐盟必須能夠與其夥伴談判達成協議，而不需要徵求其他國家，甚至是美國的同意。對於歐盟會對中國做出哪些讓步，他說，歐盟會加快能源領域的開放等。