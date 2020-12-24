【中印衝突】美媒：美正在幫助印度監視中國的軍隊

中印關係持續惡化之際，印度與美國的聯繫日漸緊密。美國媒體報導指出，美軍正幫助印度監視中國軍隊。

據美國《商業內幕》（Busine Insider）網站23日報道，美國太平洋空軍司令肯尼斯·威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）將軍在11月舉行的一次活動中稱，「我們今年與印度的距離越來越近，特別是在情報共享方面，特別是與印度東北邊境與中國發生的局勢有關。」

他表示：「我們一直在與他們進行盡可能多的情報共享，以幫助我們的好朋友印度」。

美國太平洋空軍司令肯尼斯·威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）。（網絡圖片）

當地時間10月27日，美國和印度簽署了一項軍事協議《地理空間合作基本交流協議》（BECA）。印媒稱該協議的簽署意味着印美今後將實現敏感情報共享。

該協議的美方簽署人、美國國家地理空間情報局局長羅伯特·夏普（Robert Sharp）表示，BECA「將使兩國擴大合作伙伴關係，並交換基礎信息」。

報道稱，中印邊境局勢是印度軍方的主要關注點，包括中國在印度洋軍事存在感的增加也使莫迪提高警惕，BECA協議中的海上信息共享協議，使印度能更好地追蹤中國在印度洋的活動。

據印度亞洲國際新聞通訊社11月消息，在簽署BECA協議後的幾周內，印軍從美國租借了兩架MQ-9B無人機部署在該國東南沿岸。印媒稱，該無人機可被用於監視中印邊境地區。

此外，最近美國一架海上巡邏機首次降落在印度洋東部的安達曼和尼科巴群島，印方為其提供了加油服務，美國政府稱這是「歷史性事件」。