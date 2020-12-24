德媒指中歐投資協定因核能合作受阻　外交部：這是假新聞

中歐投資協定談判現已進入最後階段。有德國媒體報道說，中國與歐盟的投資協議談判在最後關頭受阻，因為中國在核能源合作方面提出了更多的要求。 對此，中國外交部發言人汪文斌24日表示否認。

德國《經濟周刊》（WirtschaftsWoche）雜誌12月23日報道，由於中國對核能提出更多要求，中歐投資協定談判在最後階段陷入僵局。核能問題在歐盟國家中存在爭議，因為此類投資可能會使敏感的基礎設施處於中國的控制之下。

報導引述歐盟消息人士稱：「中國希望投資歐洲核電站，並在該領域使用中國技術。」報導稱，在談判期間，中國曾向歐洲同行表示，中國認為自己在這一領域的技術更先進。

在12月24日的外交部例行記者會上，汪文斌對此表示，所謂中方提出希望投資歐盟核電站，造成中歐投資協定談判陷入僵局的消息是假新聞。

中歐峰會視訊會議9月份舉行，就簽署雙邊投資協定等問題進行了討論↓↓↓

+ 5 + 5 + 5

汪文斌指出，中歐投資協定是對雙方有利的協定，有利於推動中歐貿易自由化和投資便利化，平衡解決雙方關切，促進中歐經貿關係健康穩定發展。「據我了解，談判目前進展順利。」

據悉，中歐投資協定談判啟動於2014年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。