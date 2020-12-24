內地四部門印發《意見》　將依法打擊非法獵捕、殺害野生動物行為

據最高法微信公眾號消息，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部日前印發《關於依法懲治非法野生動物交易犯罪的指導意見》(以下簡稱《意見》)，自下發之日起施行。《意見》提出，依法嚴厲打擊非法獵捕、殺害野生動物的犯罪行為，從源頭上防控非法野生動物交易；依法嚴厲打擊以食用或者其他目的非法購買野生動物的犯罪行為，堅決革除濫食野生動物的陋習。

《意見》提出，依法嚴厲打擊非法獵捕、殺害野生動物的犯罪行為，從源頭上防控非法野生動物交易。

非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物，符合刑法第三百四十一條第一款規定的，以非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪定罪處罰。違反狩獵法規，在禁獵區、禁獵期或者使用禁用的工具、方法進行狩獵，破壞野生動物資源，情節嚴重，符合刑法第三百四十一條第二款規定的，以非法狩獵罪定罪處罰。違反保護水産資源法規，在禁漁區、禁漁期或者使用禁用的工具、方法捕撈水産品，情節嚴重，符合刑法第三百四十條規定的，以非法捕撈水産品罪定罪處罰。

內地將依法嚴厲打擊非法獵捕、殺害野生動物的犯罪行為。（中新網）

《意見》要求，依法嚴厲打擊非法收購、運輸、出售、進出口野生動物及其製品的犯罪行為，切斷非法野生動物交易的利益鏈條。

非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品，符合刑法第三百四十一條第一款規定的，以非法收購、運輸、出售珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物製品罪定罪處罰。走私國家禁止進出口的珍貴動物及其製品，符合刑法第一百五十一條第二款規定的，以走私珍貴動物、珍貴動物製品罪定罪處罰。

《意見》強調，依法嚴厲打擊以食用或者其他目的非法購買野生動物的犯罪行為，堅決革除濫食野生動物的陋習。知道或者應當知道是國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品，為食用或者其他目的而非法購買，符合刑法第三百四十一條第一款規定的，以非法收購珍貴、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物製品罪定罪處罰。

（中新網）