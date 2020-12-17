秦皇島野生動物救護中心被舉報賣虎骨酒吃虎肉　警方介入調查

近日有人舉報，河北秦皇島野生動物救護中心20年間一直飼養、販賣國家一二級野生動物牟利。舉報人還稱，救護中心的領導以身試「味」，食用過東北虎、鴛鴦等國家重點保護野生動物。 秦皇島市林業局工作人員其後回應稱，已接到舉報，警方正在調查此事。

據介紹，秦皇島野生動物救護中心於2000年成立，以野生動物保護、疫源疫情監測為主責主業。（資料圖片）

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會旗下的環境訴訟支持基金項目，其官方微博周二（15日）發文稱，近日該會的政研室收到群眾舉報：中國野生動物保護協會秦皇島野生動物救護中心存在飼養、販賣國家一、二級野生動物、違法製作珍貴、瀕危野生動物標本等行為。

舉報信全文（點圖放大）：

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帖文還附上了這封舉報信的截圖，信件名為《中國野生動物保護協會秦皇島野生動物救護中心二十年不為人知的「秘密交易」》。舉報人沒有署名，他在信上控訴，上述救護中心將國家一級、二級野生動物販賣給全國各大動物園、飼養場等牟取暴利，「如此多的的野生動物也被某些人當做禮物送了個人情，甚至被宰殺並食用。」

舉報人又稱，自2006年起，由中國野生動物保護協會出面聯繫全國各大動物園，以科普教育為名義，低價收購國家一級、二級野生動物的屍體或皮張，如獅子、東北虎、猩猩等，製作成標本後高價販賣。甚至有些野生動物在沒有死亡的情況下，就被救護中心工作人員送至「標本廠」殺害製作標本。

舉報人又點名救護中心的閆姓副主任，指他把東北虎虎骨製作成「補酒」，以1000至5000元人民幣公開販賣出售。此外，舉報人還稱這位副主任和救護中心另一名許姓領導以身試「味」，食用和售賣被救護和飼養的野生動物，用來招待討好其他領導。曾食用過的包括東北虎、鴛鴦、大天鵝、獅子等國家重點保護野生動物，「飛禽走獸無所不吃，可以說不放過任何一隻野生動物。」

舉報人最後在信上呼籲，有關部門應對上述違反人性底線的違法、違紀行為予以嚴肅查處。

信件公開後引起熱議，秦皇島野生動物救護中心工作人員否認「販賣國家一二級野生動物，違法製作標本」的指控，但針對「領導賣虎骨酒、吃虎肉」的舉報，該工作人員表示不清楚，但「肯定沒吃」。目前警方正在調查事件。

（綜合報道）