交通運輸部：明年要強化交通運輸領域反壟斷

24日（周四），交通運輸部在北京召開的全國交通運輸工作會議提出，明年要強化交通運輸領域反壟斷，完善市場准入、退出制度。

據中新網報道，會議提出，2021年要加快形成統一開放的交通運輸市場。加快消除跨區域制度性障礙，完善交通運輸建設、養護、運輸等市場准入、退出制度，破除隱性壁壘；加強運行監測，強化交通運輸領域反壟斷；深化巡遊出租車價格機制改革，加快推進出租汽車新老業態融合發展。

此外，會議提出，要完善港口收費政策。深化港口一體化改革，促進區域港口協同發展。加快海南自由貿易港和上海臨港新片區航運創新政策落地。健全支持交通運輸民營經濟、中小企業發展的政策。

近年來，出租車（的士）行業受到網約車的嚴重衝擊。日前，中國出租汽車產業聯盟致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲繼續進行對滴滴優步合併案的反壟斷調查。（資料圖片）

據早前報道，日前，中國出租汽車產業聯盟致函國家市場監管總局及交通運輸部，呼籲繼續進行對滴滴優步合併案的反壟斷調查，並查處平台存在的其他壟斷行為。

中國出租汽車產業聯盟稱，滴滴出行和優步（Uber）中國合併後，滴滴出行的月均活躍用戶迎來大幅提升，2016年第三季度滴滴出行月均活躍用戶數達3854.5萬人，環比增長率達16.4%。覆蓋率達96.7%，訂單量佔94.6%的市場份額，顯示其市場支配地位得到進一步強化。而四年後，網約車領域繼續呈現「一家獨大」的格局，2020年5月，滴滴平台的月活躍人數為5439萬人，是第二名首汽約車的22倍多，仍佔據絕對的市場支配地位。

中國出租汽車產業聯盟又稱，滴滴涉嫌存在經營者濫用市場支配地位，實施行業壟斷的行為，通過從事非法營運進行不公平競爭、搶佔市場份額。

（綜合報道）