美宣布對華官員實施簽證限制　中央統戰部：強烈譴責炒作反華議題

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月初在Twitter表示，會對中共中央統一戰線工作部（簡稱中央統戰部）內從事「有害活動」的官員實施簽證限制。 近日，中央統戰部新聞發言人發表談話表示，美方行徑破壞中美之間的正常交往和合作，中方予以強烈譴責，並堅決反對。

中央統戰部表示，美政客炒作反華議題，嚴重影響中美交流合作。（資料圖片）

發言人稱，一個時期以來，美國某些政客熱衷炮製和炒作各種反華議題，對中國共產黨領導的統一戰線和統戰工作多次進行污衊詆毀，其言論充斥著謊言、冷戰思維和意識形態偏見，純屬顛倒黑白、捏造事實，嚴重干擾了廣大海外僑胞、留學生群體及有關機構正常的工作、學習和活動，嚴重破壞中美之間的正常交往和合作，中方對此予以強烈譴責，表示堅決反對。

發言人說，中國有不同的黨派、不同的民族、不同的階層、不同的宗教信仰者，還有生活在不同社會制度下的同胞。中國共產黨領導的統一戰線，就是要凝聚人心、匯聚力量，積極促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧。在對外交往中，中國黨和政府一貫主張世界不同文明包容互鑑，促進世界各國和諧相處，從不干涉別國內政，從不輸出意識形態或社會制度。

發言人強調，謊言終將揭穿，公道自在人心。中央統戰部的活動都是在陽光下堂堂正正開展的。無論蓬佩奧等反華政客拋出多少所謂「陰謀論」、「滲透論」等荒謬論調，中國共產黨團結一切可以團結的力量致力於中華民族偉大復興的目標都不會改變。

Today I announced visa restrictions on United Front Work Department officials who have engaged in malign activities to co-opt and coerce those who oppose Beijing’s policies. We call on the PRC to end its use of coercion to suppress freedom of expression. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2020

蓬佩奧早前在Twitter發文稱，他宣布對中國中央統戰部內那些從事「有害活動」的官員實施簽證限制，他指這些「有害活動」是脅迫對抗北京政策的人。他又稱，美方呼籲中國停止使用脅迫手段去壓制表達自由。

（觀察者網）