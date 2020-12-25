蓬佩奧稱已扭轉中共5G潮流　中方：搞霸凌阻擋不了華企壯大步伐

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月23日在Twitter上指美方已經扭轉中國5G總規劃的潮流後，中國外交部發言人汪文斌12月24日回應稱，搞脅迫、霸凌阻擋不了中國企業發展壯大的步伐。

蓬佩奧12月23日發表推文稱，美方已經扭轉中國5G總規劃的潮流，美國將與歐盟、北約、經合組織，還有「清潔網絡」內的盟友，共同對抗來自北京的「惡意影響」。

That』s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

汪文斌表示，美方一些政客泛化國家安全概念、濫用國家力量打壓外國特定企業的做法，其目的是要維護美國自身在科技領域的壟斷地位，是典型的經濟霸凌行徑，背離市場競爭原則和國際經貿規則，衝擊全球產業鏈、供應鏈穩定。

他稱，美方所謂的「清潔網絡」實質上是「脅迫交易」的代名詞，不得人心，只會受到愈來愈多國家的抵制，已有歐洲媒體表示，美國對華制裁是「美國優先」的政策，歐洲企業無意在美中之間進行選擇。

汪文斌指出，搞脅迫、霸凌阻擋不了中國企業發展壯大的步伐，中國現已累計建成5G基站71.8萬個，成為全球最大的5G網絡，中方願同各國在相互開放、平等互利的基礎上推進相關合作，同時呼籲國際社會像抵制種族歧視那樣，對全球經貿與科技合作中的國別歧視堅決說不。