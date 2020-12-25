內地推動微信抖音淘寶等App適老化　不再設廣告插件免長者被誤導

為解決長者、殘疾人士等群體使用互聯網等智能技術時遇到的困難，工業和信息化部副部長劉烈宏周五（25日）宣布，明年1月起將進行「互聯網應用適老化及無障礙改造專項行動」，為期一年，首批將優先推動8大類115家網站、6大類43個APP進行適老化及無障礙改造。 據悉，三大運營商已承諾，65歲以上長者撥打客服電話時，將免去語音菜單，直接進入人工客服服務，線下營業廳亦將為長者提供更多特殊通道和愛心座位等。

工信部宣布，明年1月起將進行「互聯網應用適老化及無障礙改造專項行動」。（新京報）

首批適老化及無障礙改造App包括微信、QQ等社交軟件，騰訊新聞、新浪微博等新聞資訊類產品，淘寶、京東、抖音、百度等生活購物類產品，以及支付寶、百度地圖、滴滴出行、叮噹快藥等金融、出行、醫療領域App。

針對老年人，專項行動方案指出要推出更多具大字體、大圖標、高對比度字等功能特點的產品，鼓勵更多企業推出界面簡單、操作方便的界面模式，實現一鍵操作、文本輸入提示等無障礙功能。同時為方便不會普通話的老人使用智能設備，要加強方言識別能力備。

首批適老化及無障礙改造APP包括微信、QQ等社交軟件。（新京報）

針對視障人士，要推動企業設計研發智能導盲技術和功能，並推動網站和手機APP與讀屏軟件做好兼容，解決「驗證碼」操作困難、按鈕標籤和圖片信息不可讀等問題。聽障人士方面，要推動企業提供可替代電話客服的服務方式，如在線客服等，並鼓勵互聯網產品內容信息加配字幕，提高與助聽器等設備的兼容性。至於針對肢體障礙人士，則要推出更多貼合該群體需求特點的互聯網應用，引導網站和手機APP支持自定義手勢，簡化交互操作等。

與此同時，互聯網網站和手機App完成改造後，將不再設有廣告插件，尤其付款類操作將無任何誘導式按鍵，方便各類特殊群體方便、安全地使用，亦避免長者受強制廣告誤導。

（新京報）