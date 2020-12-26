習近平主持中共中央政治局會議　強調要不斷提高政治判斷力等

中共中央政治局周四至周五（24日至25日）召開民主生活會，主題包括認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想。國家主席習近平主持會議並發表重要講話，強調黨要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

會議提到，今年是新中國歷史上、中華民族歷史上，也是人類歷史上極不尋常的一年。經過艱苦努力，今年疫情防控取得重大戰略成果，經濟增長率先實現由負轉正，脫貧攻堅任務如期完成，社會大局保持穩定，「十三五」規劃圓滿收官。

會上又強調「四風」問題（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）病根未除、土壤還在，要以馬不離鞍、韁不鬆手的定力，以反覆抓、抓反覆的韌勁，以釘釘子精神貫徹中央八項規定及其實施細則、整治「四風」、落實為基層減負的各項規定，建立健全長效機制。

中共中央政治局周四至周五召開民主生活會。（新華社）

習近平在講話中對會議進行了總結，強調黨要始終做到不忘初心、牢記使命，中央政治局要找準坐標、選準方位、瞄準靶心，善於從政治上觀察和處理問題，使講政治的要求從外部要求轉化為內在主動。

習近平表示，講政治必須提高政治判斷力，中央政治局要善於思考涉及黨和國家工作大局的根本性、全局性、長遠性問題，加強戰略性、系統性、前瞻性研究謀劃，在重大問題和關鍵環節上頭腦特別清醒、眼睛特別明亮，善於從傾向性、苗頭性問題中發現政治端倪，以及從錯綜複雜的矛盾關係中把握政治邏輯，堅持政治立場不移、政治方向不偏。

習近平續指，講政治必須提高政治領悟力。領導幹部必須堅持用黨中央精神分析形勢、推動工作，中央政治局更應對「國之大者」了然於胸，明確自己的職責定位；講政治必須提高政治執行力，領導幹部特別是高級幹部要把堅持底線思維、堅持問題導向貫穿工作始終，做到見微知著、防患於未然，同時強化責任意識，知責於心、擔責於身、履責於行，不迴避矛盾，不掩蓋問題，並要敢於承擔責任。

習近平進一步稱，講政治必須嚴以律己，中央政治局的同仁須修身律己，慎終如始，並像珍惜生命一樣珍惜自己的節操，做到一塵不染，帶頭廉潔治家及反對特權。對於明年省市縣鄉領導班子陸續開始集中換屆，習近平強調各級黨委要層層壓實責任，確保風清氣正，領導幹部特別是高級幹部要以身作則，帶頭遵守換屆紀律。

（新華網）