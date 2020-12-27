新冠肺炎｜北京增5宗本地確診均來自順義區　兩村升為中風險地區

內地新冠肺炎疫情持續，北京重現本土疫情。據北京市衛健委，北京昨日（26日）新增5宗本地確診病例和1宗無症狀感染者，均來自順義區。 北京市疾控中心副主任龐星火在今日（27日）舉行的疫情防控工作記者會上表示，調整順義區兩個村為中風險地區。

北京市順義區已在13個鄉鎮、街道及功能區開展全員核酸檢測（點圖放大）：

近14日北京累計報告9宗本地確診病例。經市疾控中心評估，按照《北京市新冠肺炎疫情風險分級標準》，從12月27日起，順義區南法信鎮西杜蘭村、高麗營鎮張喜莊村調整為中風險地區。

截至目前，北京共有中風險地區3個，為朝陽區漢庭酒店大山子店（包括底商）、順義區南法信鎮西杜蘭村、順義區高麗營鎮張喜莊村。北京其他地區均為低風險地區。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，北京市新冠肺炎疫情防控工作領導小組第94次會議強調指出，當前北京出現多點零星散發病例，疫情防控形勢嚴峻，要嚴格落實外防輸入內防反彈各項措施。各區各單位要進入緊急狀態，以更堅決的態度，更嚴厲的措施，全力以赴、從嚴從快抓好疫情防控處置，打好疫情防控阻擊戰，堅決遏制疫情擴散蔓延。

（綜合報道）