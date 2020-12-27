新冠肺炎｜內地昨日新增22宗確診　12宗本土病例遼寧7宗北京5宗

內地昨日（26日）新增確診病例22宗，其中境外輸入病例10宗（上海4宗，北京3宗，浙江2宗，安徽1宗），本土病例12宗（遼寧7宗，北京5宗）。

北京市多地社區進行全員核酸檢測（點圖放大）：

北京新增5宗本地確診病例和1宗無症狀感染者，均來自順義區。其中，5名確診病例中，4人為順義區金馬工業園某公司員工，1人為順義區的超市員工，1名無症狀感染者為出租車司機。此外，北京還新增3宗境外輸入確診病例和1宗無症狀感染者。

遼寧新增7宗本土確診病例和3宗本土無症狀感染者，其中瀋陽新增3宗本土確診和1宗無症狀感染者，大連新增4宗本土確診和2宗無症狀感染者。

內地境外輸入現有確診病例270宗（其中重症病例3宗），內地累計境外輸入確診病例4203宗。截至12月26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例334宗，累計治癒出院病例81987宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例86955宗。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者15宗（境外輸入11宗）；當日轉為確診病例1宗（為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者251宗（境外輸入206宗）。

（國家衛健委/北京市衛健委/遼寧省衛健委）