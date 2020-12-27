新冠肺炎｜北京增5宗本地確診　順義區13個鄉鎮街道全員檢測

內地新冠肺炎疫情持續，北京重現本土疫情。據北京市衛健委，北京昨日（26日）新增5宗本地確診病例和1宗無症狀感染者，均來自順義區。 《北京日報》報道指，目前，順義區已在13個鄉鎮、街道及功能區開展全員核酸檢測，並將視情況進一步擴大檢測範圍。

北京市順義區已在13個鄉鎮、街道及功能區開展全員核酸檢測（點圖放大）：

北京新增5宗本地確診病例和1宗無症狀感染者，均來自順義區。其中，5名確診病例中，4人為順義區金馬工業園某公司員工，1人為順義區的超市員工，1名無症狀感染者為出租車司機。此外，北京還新增3宗境外輸入確診病例和1宗境外輸入無症狀感染者。

北京市多地社區進行全員核酸檢測（點圖放大）：

《北京日報》報道指，目前順義區已在13個鄉鎮、街道及功能區開展全員核酸檢測，並將視情況進一步擴大檢測範圍。25日傍晚6時起，順義區空港街道23個社區，6萬多常住居民逐步開展全員核酸檢測，社區實行封閉式管理，一車一證，一人一證，嚴查人員進出。

北京於25日新增2宗本地確診病例，新增的2宗確診病例分別居住於順義區高麗營鎮張喜莊村和順義區勝利街道義賓南區。在勝利街道義賓南區，所涉樓宇已經採取封閉管理，身穿防護服的2名社工和2名保安承擔起整棟樓的代買代送服務，其他地區全部加強了測溫、出示出入證、健康寶掃碼等防控措施，並對公共區域進行了全面消毒。勝利街道相關負責人表示，「街道全員停休上崗，做好社區服務保障工作，做到有力有序有溫度」。負責人又指，目前正在對轄區20個社區的居民進行核酸檢測。

此外，在高麗營鎮，張喜莊村已採取封閉管理措施，該村村民只進不出，村裡設置4個網格點，生活物資由網格員分組送到各家。與此同時，其餘25個村也已經全面開展核酸檢測採樣工作。

（綜合報道）