【中澳關係】中國11月從澳洲進口銅精礦2.67萬噸　按年降77.8%

中澳關係被指陷入歷史冰點，中國海關總署最新數據顯示，今年11月中國從澳洲進口銅精礦約2.67萬噸，較10月份下降34%，較去年11月下降77.8%，是自今年4月份以來的最低月度進口量。 路透社則在26日的報道中指出，中國11月從澳洲進口的銅精礦，是自2016年以來的單月最低值。

海關總署數據指，中國11月進口銅精礦總量為183萬噸，較10月份新增8.3%，較去年11月下降15%。從澳洲的進口佔比約1.5%。

據悉，銅精礦是低品位的含銅原礦石經過選礦工藝處理達到一定品質指標的精礦，可直接供冶煉廠煉銅，在金屬材料消費中僅次於鋼鐵和鋁。

11月初，有澳媒宣稱，中方要求企業停止從澳洲進口煤炭、龍蝦等一批商品，當中也包括銅礦及銅精礦。不過在有關報道之前，中國10月份從澳洲進口的銅精礦較9月份已下降一半以上（54.2%），較去年10月份也降低了34.5%。去年（2019）全年，來自澳洲的銅精礦佔中國銅精礦進口總量的4.8%，排在智利、秘魯、蒙古國和墨西哥之後。

關於中澳兩國間貿易的問題，中國外交部發言人趙立堅近期表示，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為。

趙立堅強調，相互尊重是各國間開展務實合作的基礎和前提。澳方應切實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，多做有利於增進中澳互信、符合全面戰略夥伴關係精神的事，為兩國務實合作創造良好條件。

（綜合報道）