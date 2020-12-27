英智庫：疫後美中此消彼長　中國2028年取代美國成全球最大經濟體

據《衛報》周日（26日）報道，英國智庫「經濟及商業研究中心」（Centre for Economics and Business Research）預期，中國在2028年會取代美國，成為全球最大經濟體，較該機構去年的預測提早5年。

報告指出，一段時間以來，全球經濟最重要的主題一直是美中之間的經濟和軟實力較量。而新冠病毒大流行及對經濟的相應影響，無疑使這場競爭形勢開始變得對中國有利。中國受新冠肺炎疫情影響後急速復蘇，美國則受疫情拖累，此消彼長下，中美經濟規模差距將大幅收窄。

▼ 美國新冠肺炎疫情仍然十分嚴峻（按圖放大）

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機構預期，中國2021至2025年的年均經濟增長為5.7%，2026至2030年，年均增長則為4.5%。至於美國，雖然預計在2021年會有強勁反彈，但2022至2024年的每年增長率可能放緩至1.9%，之後進一步放緩至1.6%。

翻查過往報道，該機構2017年、2018年皆預測中國會在2032年前超越美國，而在2019年的預測中則推遲到2033年。今次則較上年預測提早5年。

機構又預計，2019年人均國民收入超越1萬美元的中國，在未來5年的「十四五」規劃時期，有望成為高收入經濟體。根據世界銀行定義，2019年人均國民收入（GNI per capita）達12536美元的經濟體，會被定義為高收入經濟體。