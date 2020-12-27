暨南大學成立「一國兩制」與基本法研究院　搭建港澳問題研究平台

廣州暨南大學周日（27日）成立「一國兩制」與基本法研究院，香港財政司司長陳茂波出席成立儀式並致辭。全國政協委員、中央政府駐港聯絡辦原副主任楊健致辭稱，研究院成立將為港澳問題研究和港澳人才培養搭建新平台。

陳茂波表示，在國家構建國內國際雙循環的新發展格局方面，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，可進一步強化在國際循環中的「中介人」和「促成者」角色。同時，可以大灣區為切入點，更好地融入國家發展大局，積極成為國內大循環的「參與者」。

暨南大學位於廣州，文革期間曾一度停辦。（視覺中國）

楊健指出，暨南大學整合優勢學科和相關單位力量，加強港澳問題研究和港澳人才培養，正當其時、空間廣闊，希望研究院準確把握中央治港治澳方略、全面了解反映港澳實際情況、大力組織研究力量協同攻關，成為「一國兩制」與基本法研究的重要交流合作平台和人才培養基地。

據了解，內地已成立多個以「一國兩制」命名的研究機構，包括中國人民大學憲政與行政法治研究中心成立的「一國兩制」法律研究所，中國法學會「一國兩制」和基本法研究中心，北京航空航天大學法學院「一國兩制」法律研究中心等。同時，澳門理工學院早於2008年亦設立「一國兩制」研究中心，旨在開展「一國兩制」原則的策略性研究，為澳門政府施政提供參考依據。