暨大招收香港學生簡章公布　要求報考港生無犯罪紀錄

香港學生到內地升學，相當多人會選擇地理上最接近的廣東省，其中暨南大學更是全國擁有最多香港學生的內地高校，目前有超過5000名香港學生就讀。 暨南大學日前公布2020年度招收香港學生簡章，內容上與2019年度並沒有太大差別，但入學途徑中的「免試入學」就被改作「申請審核入學」，還要求學生無犯罪紀錄。

暨南大學最新的招收香港學生簡章，入學途徑中的「免試入學」改為「申請審核入學」。

據《南方網》報道，暨南大學已成為香港、澳門、台灣和華僑華人學生赴中國大陸升學的首選。暨南大學目前有全日制學生40029人，本科生有27836人、研究生12193人。其中來自123個不同國家和地區的在校華僑、港澳台和外國留學生有13728人，香港學生佔5554人，穩居全國第一。報道指，暨南大學計劃進一步擴大港澳臺僑和留學生的招生規模，三年內力爭把港澳臺僑和留學生在校生比例從現在的33%提升至40%。

翻查歷屆資料，暨南大學在2017年度、2018年度及2019年度的招收香港學生簡章中，「報名資格」一欄均標明是「凡中六畢業或以上學歷、年齡不超過30周歲、品行端正，無犯罪記錄，身體健康的香港學生」，僅是要求持有的證件名稱，會因應新近推出的政策而有所不同。

但在2018年度及2019年度招收香港學生簡章的「入學途徑」中，均是分作「保送入學」、「考試入學」及「免試入學」三項。唯獨是最新的2020年度招收香港學生簡章，「免試入學」就改為「申請審核入學」，至於具體內容上則仍是一模一樣。

（綜合報道）