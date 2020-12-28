中印衝突｜解放軍15式坦克練兵高原　首見新單兵系統

中印邊境對峙持續，解放軍西藏軍區的15式輕型坦克現身高原展開射擊訓練，同時該軍區士兵已配裝新一代單兵數字化作戰系統。

央視軍事頻道12月28日發佈視頻稱，西藏軍區在海拔4700米的高原組織加強連進攻戰鬥演練。演練中，解放軍新型15式輕型坦克打擊裝甲目標。

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15式輕型坦克重35噸，主要用於山嶽叢林、高原高寒山地的快速部署、機動突擊和地域控制，具有重量輕、防護能力好、攻擊力強等特點。在2019年發佈的《新時代的中國國防》白皮書中，15式輕型坦克被列入解放軍主戰裝備。同年的中共建政70周年閲兵式上，該型坦克首次實裝公開亮相。

據稱，15式輕型坦克在高原作戰有三大優勢：一是15式輕型坦克態勢感知能力更強，能精確顯示戰場情況；二是其通信操作更智能簡便，能實現車組乘員信息共享；三是15式輕型坦克裝備的火控系統，大幅提升其作戰能力。

為提升解放軍作戰能力，西藏軍區還配裝了新一代單兵數字化作戰系統。

12月27日的中國央視《朝聞播報》欄目畫面顯示，裝備這一作戰系統的展示可以通過自己的夜視多功能目鏡進行友軍標記和敵我識別。指揮部也可以通過戰士的目鏡傳回的視頻和信息，準確定位到每個戰士的位置和狀態，可以觀察到實時戰場情況。

中國央視還在報道中指出，這種新型數字化單兵系統，可以在夜間直接引導炮兵火力進行打擊。

而在印度方面，《印度國防新聞》網站近日報道稱，印度軍隊正準備新組建7個新營，由1萬名士兵組成，這使得印度部署在邊境的部隊從9萬人提高到10萬人左右。

不過，據《印度時報》12月23日報道，負責在中印邊境西段與解放軍對峙的印度「印藏邊境警察」（ITBP）部隊因難以忍受高海拔地區的惡劣環境，主動要求輪換。