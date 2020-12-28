內地網民評選全球十大軍事武器　東風導彈、075型兩棲攻擊艦上榜

內地官媒《環球時報》推出「2020年媒體上的全球明星武器評選」引發網友積極投票，評選結果指，上榜前三名均是中國武器，此外美國、土耳其、英國武器亦上榜。

根據報道，截至12月27日，網友評選的「2020年媒體上備受關注的全球明星武器評選」排行榜中，名列前三的分別是「多次參與運送武漢抗疫物資的運-20運輸機」（4,263票，約佔14%），「據稱解放軍向南海發射的反艦彈道導彈」（4,020票，約佔13%）和「出海試航的中國海軍075型兩棲攻擊艦」（3,439票，約佔11%）。

運-20運輸機畫面（請點擊大圖瀏覽）：

其他上榜的明星武器依次為「南下台灣海峽的解放軍航母山東艦」「在中印邊境對峙時頻繁出鏡的15式輕型坦克」「連續發射4枚洲際導彈的俄羅斯『北風之神』級戰略核潛艇」「與俄羅斯空軍聯合戰略巡航的中國新型轟-6K轟炸機」「繞台常態化巡航的解放軍運-8系列巡邏機」「美軍B61-12核炸彈」「納卡衝突中大顯身手的土耳其制無人機」。

此外，列入候選名單的還有「頻繁監測東海南海的美軍偵察機」「在中國周邊密集演習的美軍B-1B戰略轟炸機」「英國擬派駐亞太的『伊麗莎白女王』號航母」「法國正式公布的下一代核動力航母」「陷入新冠感染醜聞的美國『羅斯福』號航母」「台灣開工的自制潛艇」等。

上榜的中國東風系導彈與075型攻擊艦：

中國軍事專家在報道中指出，運-20名列榜首並不奇怪。今年2月，運-20參與武漢抗疫運送物資與醫療人員；4月24日，運-20向巴基斯坦、緬甸、老撾三國緊急援助核酸檢測試劑盒、防護服等疫情防控物資；9月27日，運-20專機赴韓國執行志願軍烈士遺骸及相關遺物運送任務等。

在此次網友評選的十大明星武器中，中國國產武器佔到七成。

一位軍事觀察員在報道中表示，中國武器入選多並不是軍迷愛屋及烏的體現，更主要是2020年中國的軍事現代化建設取得比較大的突破，由於國防軍事技術的全方位提升，大家才會越來越關注。

這位觀察員稱，在主戰裝備方面，中國已經達到了世界一流水平，比如山東艦、遼寧艦，包括075型兩棲攻擊艦，在同類裝備當中都是佼佼者。此外各種型號的導彈，無論是性能還是戰鬥力也非常強。

其餘上榜的明星武器（請點擊大圖瀏覽）：

值得注意的是，在今年8月份美國的一份調查報吿指，中國在提高軍隊技術質量方面正與美國縮短距離。澳洲智庫分析師戴維斯（Malcolm Davis）認為，中國在軍事技術方面遠遠落後於美國的日子已經一去不復返。

戴維斯指，在許多領域中國正在超過美國。中國正建立一個廣泛的國防技術中心網絡，為解放軍向信息化和智能化方向發展提供支持」。