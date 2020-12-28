國家發改委：湖南、江西限電問題已緩解　全國電力供需趨平穩

受經濟快速恢復、極寒天氣、供應能力受限等多重因素疊加影響，湖南、江西近期實施高峰限電措施，浙江推動能耗雙控和減煤過程中也出現局部限電的情況。國家發改委周一（28日）表示，經協調，全國電力供需形勢趨於平穩。

國家發改委經濟運行調節局負責人指出，經協調有關方面多舉措及時應對，目前湖南限電基本恢復，江西本月19日起未再限電，浙江對個別地方做法也進行糾正。目前，湖南、江西重點電廠存煤可用天數均在18天的合理水平。

內地將迎來新一輪強冷空氣。（中新社）

內地自周一起將迎來新一輪強冷空氣，其中西北地區東部、華北、江南等地會降溫10℃至12℃。發改委表示，低溫天氣將對天然氣保供工作帶來一定影響，但民生用氣有保障，能夠保證人民群眾溫暖過冬，特別是居民用氣嚴格執行門站價格政策，不受市場價格波動影響，能夠保障量足價穩。下一步，將全力做好電力供應保障，各地執行有序用電預案，保證不能涉及民生領域和居民。

當局將採取各項措施保障電力供應。（新華社）

發改委續指，入冬以來部分區域電力偏緊，新一輪寒冷天氣可能令南方地區取暖用電負荷大幅攀升，當局將採取各項措施保障電力供應，包括督促各地確保居民和公共服務等民生用電，在確保安全的前提下盡可能增產增供；極端情況下實施方案時，做到只限電不拉電；重點地區保證高峰期間的電力供應能力；完善協調機制。

針對內地入冬後煤炭需求增加，發改委指出，已制定周密的煤炭保供應急預案，保障市民溫暖過冬，包括指導山西、陝西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業增加產量供應；加快提升電廠存煤水平；加強湖南、江西等重點地區的用煤保障；組織應急保供煤炭資源；強化應急保障機制。