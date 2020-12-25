內地供暖壓力致「限電」　華北江南料除夕前再「急凍」達12度

內地多地寒冷天氣持續，一場跨年寒潮正在醞釀。當局預計，這股寒潮將在12月28日至31日自北向南橫掃大部分地區，帶來「速凍式」降溫和混合式雨雪，25個省會級城市氣溫屆時皆會創今冬新低，中東部亦也將迎來近8年最冷的跨年日。

據中央氣象台預計，上述時間將有一股強冷空氣影響中東部地區，屆時大風降溫雨雪皆陸續出現，西北地區東部、華北、黃淮、江漢、江南等地降溫幅度可達10至12℃，且伴有4至6級偏北風，陣風可達7至8級，級別堪稱今冬最強寒潮。

北京等地下周最低氣溫或跌至僅-12℃。圖為民眾於本月24日參與北京石景山區2020年首屆「冰雪嘉年華」。（中新社）

中國天氣網氣象分析師張娟介紹，自本月16日前後開始，西伯利亞地區不斷有冷空氣聚集，而且蓄力時間長，隨後高空槽引導強大的冷高壓氣團入侵，造成劇烈降溫。此次寒潮將「凍透」八成國土，其中12月29日至30日為降溫最劇烈的時段，東北的長春、哈爾濱氣溫最低可達約-26℃，極為寒冷，至於華北的北京、石家莊、天津等地下周最低氣溫或跌至僅-12℃。

而全國大部分地區將在晴冷中跨年，在31日，預計太原最低氣溫達-23℃，為1951年以來最冷；濟南最低氣溫達-12℃，為1962年以來最冷；合肥最低氣溫達-7℃，為2005年以來最冷。

內地多地近月均有降雪，圖為各地11月情況（點擊圖集瀏覽）：

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同時，內蒙古西部、西北地區東部預計12月28日將有4至5級風，翌日內蒙古、華北、江漢、江淮、江南等地將先後出現4至6級風，內蒙古、華北部分地區陣風可能達到7至8級。縱使今次寒潮不如2016年霸王級寒潮強，惟受風寒效應影響，體感寒冷程度加劇，如北京在寒潮過程最低體感溫度在-15℃，即使上海、杭州等南方城市最低體感溫度也接近-7℃。

另外，由於水汽條件有限，今次雨雪強度不會太大，華南出現今年首場降雪的機會較小，預計西北地區東南部、華北南部、黃淮有小到中雪，江漢、江淮、江南北部有雨轉雨夾雪，江南中南部、華南有小雨，局地中雨。

湖南、江西、浙江等省份近日都有限電措施，影響日常生活（點擊大圖）：

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早前湖南、江西、浙江等省份陸續發布有序用電或限電通知，影響民眾正常生活秩序，長沙有市民更因寫字樓停電，需爬2、30層樓上班。當時國家發展改革委回應時便已提到，極寒天氣是今次電力供應偏緊的原因之一，政府於近期監測感到受工業生產高速增長，以及低溫寒流疊加的影響，導致電力需求超出預期，形成一種高速的增長。

國家電網網站亦解釋稱，近期在大範圍寒潮影響下，取暖用電負荷加速釋放；加上國家經濟持續向好、電力需求快速上升因素，多地電網面臨用電高峰考驗。

廣東多市21日亦出現停電，受影響住戶在微博發布停電照片（點擊圖集瀏覽）：

（綜合報道）