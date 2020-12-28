日本新駐華大使垂秀夫：中日需建穩定關係　首相換人無改對華政策

上月底到北京履新的日本新任駐華大使垂秀夫，近日接受內地《澎湃新聞》專訪。對於中日之間的關係，他表示兩國之間最需要建立穩定的關係，即使首相換人，對華政策的大方向、大戰略亦不會有改變。

垂秀夫表示，中日兩國是鄰國關係，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常，但毋庸置疑的是，二者是互相搬不走的鄰居，所以兩國之間應建立穩定、具有建設性的關係，特別是高層可隨時溝通的關係有着重要的意義。

垂秀夫表示，中日兩國之間最需要建立穩定的關係。（澎湃新聞）

日本首相菅義偉上任後，曾稱日本與中國的穩定關係是極其重要，與前首相安倍晉三提出構建「中日戰略互惠關係」有所不同。垂秀夫指出，日本對華政策大方向、大戰略不會有改變，中日關係對彼此都是最重要雙邊關係之一，但亦有脆弱一面，今天比較良好的關係來之不易，雙方應該珍惜。

中日近日共同簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》，垂秀夫表示，希望有關協定不僅能夠改善包括中日兩國在內的成員國的市場准入環境，而且也能對健全知識產權和電子商務等規則、促進地區貿易和投資以及提高供應鏈效率方面起到推動作用。

垂秀夫指出，即使首相換人，日本對華政策大方向、大戰略亦不會有改變。（澎湃新聞）

中國國家主席習近平上月曾稱，積極考慮加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。垂秀夫指出，日方將進一步觀察中國是否已做好滿足較高要求的準備，但希望兩國在經濟方面能有開闊合作。

對於日本是否應該在中美關係之間發揮作用，垂秀夫則稱，美國和日本是同盟關係，而中國關係對日本來說是最重要的雙邊關係之一，中美兩國更分別是世界第一、二大經濟體。無論是從日本國家利益的角度出發，抑或從世界和平與穩定的角度而言，中美構建穩定關係都具有極其重大的意義；日本將繼續保持與美國的牢固信賴關係，同時密切與中國的溝通。

（澎湃新聞）