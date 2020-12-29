中國宣布南海大演習　解放軍大型戰艦齊聚三亞

中美在南海問題、台海局勢方面不斷較量之際，中國軍方12月29日宣布在南海海南島周邊海域開展為期10天的軍事演習。與此同時，解放軍055型導彈驅逐艦、075型兩棲攻擊艦及山東艦航母被曝齊聚南海，令此次軍事演習備受外界關注。

據中國海事局官網12月29日消息，三亞海事局發佈航行警吿，2020年12月29日8時至2021年1月7日16時，海南島西南部、南部、東南部海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入。

另據中國網絡流傳照片，舷號為105的055型導彈驅逐艦現身南海附近海域。

解放軍在海南島周邊開展軍事訓練，而此前消息顯示山東艦航母已赴南海（請點擊瀏覽）：

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結合早前中國首艘075型兩棲攻擊艦停泊在海南三亞、及中國海軍證實山東艦航母赴南海訓練的消息來看，此次海南軍事訓練或是055艦、075艦、山東艦航母編隊聯合訓練。

在美軍機、軍艦頻繁到訪南海，台海局勢持續緊張的背景下，此次軍事演習也被指針對意味明顯。

此前12月22日，美軍「麥凱恩」號導彈驅逐艦駛入南沙島礁鄰近海域，解放軍054A型護衛艦進行跟蹤、監視；12月23日，美國兩架B-1B轟炸機飛越南海上空；最新衛星圖還顯示，12月27日，美海軍無人偵察機MQ-4C飛往台灣以北的東海地區；12月28日，美軍MQ-4C對海南島和南海抵近偵察，美軍B-1B亦再次飛越南海。

美軍機、軍艦近期在南海相關活動（請點擊瀏覽）：

針對美軍相關活動，中國外長王毅曾在9月9日出席第十屆東亞峰會外長會時發言稱，美國不斷在南海炫耀武力，強化軍事部署，在爭議海域「橫衝直撞」，美方是要「搞亂南海」，正成為「南海軍事化的最大推手」。中國外交部也對此對美方相關行動表示反對。

此外，在美軍「馬斯廷」號（Mustin）驅逐艦12月19日駛經台灣海峽後，山東艦航母12月20日穿越台灣海峽南下。而一直被認為是為「對台軍事鬥爭」準備的075艦近日被指將部署在海南三亞基地，顯示這艘軍艦有可能用在潛在涉台任務上。

075首艦海試高清圖（請點擊瀏覽）：

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對於台海局勢，解放軍東部戰區曾強調，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分。戰區部隊有決心、有能力堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。」

國防部新聞發言人譚克非亦數次表示，「台灣是中國不可分割的一部分。如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，我們必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。」