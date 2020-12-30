印媒：巴基斯坦購入50架中國翼龍2無人機　印軍恐無力招架

近日，有印度媒體稱，中國將向巴基斯坦提供50架「翼龍2」武裝無人機。由於印度軍方沒有應對這類新時代武器的能力，因此，這將是印度在高原邊境地區部隊面臨的噩夢。

據印度防務網站「DefenceXP」10月26日報道，中國和土耳其武裝無人機在利比亞、敘利亞和阿塞拜疆衝突中都發揮了關鍵作用，這些無人機摧毀了敵人的防禦工事和常規戰車，而印度地面編隊將無法抵擋大批武裝無人機的攻擊。

報道指出，巴基斯坦獲得50架「翼龍2」武裝無人機，凸顯出印度軍隊亟需獲得無人機和反無人機武器，因為這些無人機不必越過中印或印巴邊境就能對印度的目標發射空對地武器實施打擊。無人機還可以在印度高射炮或地對空導彈的射程外發動攻擊，而印度還沒有裝備任何一款武裝無人機。

報道稱，美國正將兩架「海空衛士」無人機租借給印度海軍，用於對海上區域的監視和偵察。而以色列對印軍裝備的「蒼鷺」無人機進行武器化升級也需要時間。

據悉，「翼龍2」無人機是一款性能先進的察打一體無人機，對付地面裝甲目標、哨所、據點、碉堡和部隊具有很強的殺傷力。該無人機能夠全天候作戰，並且已經在也門、利比亞等中東戰場得到了實戰檢驗。

對於中國提供「翼龍2」無人機給巴基斯坦一事，印度軍方表示抗議。據《印度時報》12月27日報道，印度軍方抗議輸送大量「翼龍2」無人機是對克什米爾局勢的干涉，應該停止類似的可能激化局勢的裝備輸出計劃。

印軍在抗議的同時也指出，印軍完全有能力應對「翼龍2」無人機。印度空軍高級將領指出，印度在克什米爾一線部署了大量的防空導彈和相應的戰機，編制了強大的防空網絡，能夠有效應對「翼龍2」無人機的到來。

此前，印度在2015年計劃為武裝部隊配備近程防空武器系統，並在三年後招標採購能摧毀來襲導彈或敵機的防空系統。最終印度選擇了採購俄羅斯的S-400防空系統，預計將在2021年交付。與此同時，印度國防企業巴拉特電子公司已經研發一款反無人機系統，但仍有待檢驗。