【新冠肺炎】由俄返華公民篡改陽性檢測報告　使館：性質極其惡劣

近日，1名搭乘俄羅斯航空、自俄羅斯赴中國的中國公民，被發現涉嫌篡改新冠病毒陽性檢測報告。中國駐俄羅斯使館對此事進行通報，並指其性質極其惡劣。

據中國駐俄羅斯大使館微信公眾號今日（29日）消息，近日，大使館在反查自俄羅斯輸入病例核酸和血清抗體檢測報告時發現，1名中國公民涉嫌篡改檢測結果。

該名中國公民黃某12月中旬，擬搭乘俄羅斯航空航班自伊爾庫茨克市經莫斯科市回國，惟經過多次檢測，其血清IgM抗體呈陽性，不符合登機條件。黃某即向另一名中國公民鄭某請求協助並支付一定費用，鄭某將黃某的檢測結果改為陰性，黃某使用偽造檢測報告騙領健康碼後於12月17日乘SU208航班回國，入境後被確診感染新冠肺炎。

中國駐俄羅斯大使館表示，將加大反查力度，對造假行為絕不姑息。（網上圖片）

中國駐俄羅斯大使館指，黃某、鄭某篡改檢測結果的行為性質極其惡劣，不僅給同航班乘客健康安全帶來巨大威脅，也嚴重干擾了國內防疫工作。大使館還呼籲赴華旅客遵守各項防疫規定，切勿心存僥倖心理，做出違反法律和道德的行為。

中國駐俄羅斯大使館最後稱，將繼續加大反查力度，對造假行為絕不姑息，發現一宗，查處一宗。

（中國駐俄羅斯大使館微信公眾號）