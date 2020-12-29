5年增百餘艘軍艦　中國海軍規模擴大引西方擔憂

世界格局變幻之際，各國在太平洋地區的軍事較量不斷升級。中國解放軍海軍目前迅速擴大的軍事規模引發西方擔憂。

2019年4月23日，中國海軍紀念海軍成立70周年閲兵式在青島附近海面舉行，新型094晉級潛艇出現在閲兵式上。（AP）

日本時事通訊社12月28日報道指，與去年相比，中國軍隊2020年以海軍為中心的公開活動增加了1.5倍。報道稱，解放軍2020年在南海以及台海舉行多次軍事演習。此外，中國海警船也多次前往釣魚島海域巡航。

報道引述美智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）所設的亞洲海事透明倡議網站的數據稱，2020年2月至11月，解放軍演習和導彈發射等活動，比去年同期增加了21次，總次數達到了65次。

報道指出，近期中國大型艦的建造引人注目。去年12月中國第一艘國產航母山東艦服役，正在上海建造的第二艘國產航母預計將於明年下水。另外，第二艘075型兩棲攻擊艦已於今年4月下水。有預測稱，075型的建造速度很快，到2025年將達到８艘。

就在今年2月，美國海軍情報局曾表示中國海軍5年增100艘軍艦。美國情報局稱，中國海軍的艦艇數量從2015年的255艘達到了350艘。在今年年內將增加到360艘，2030年將達到425艘。

外界對解放軍海軍加強軍事輸出的猜測並非空穴來潮。就在11月，中共十九屆五中全會公報及第十四個五年計劃規劃建議重提「練兵備戰」不久，中國知名軍事論壇「鼎盛軍事論壇」就有網友爆料解放軍海軍最新造艦計劃。

中國海軍潛艇部隊不斷壯大（點擊查看大圖）：

鼎盛軍事論壇知名網友「POP3」爆料稱，「054B明年啟動；054A後續再上20艘，黃埔12艘，滬東8艘；055現在已知16艘；052D、071、075都會上批量，如075目前總數是8艘；076現在尚未走完程序，後續不詳」。

美國期刊《大眾力學》（Popular Mechanics）12月14日報道，中國的潛艇部隊規模有望在2030年前超過美國。

美國海軍海軍情報辦公室（U.S. Navy』s Office of Naval Intelligence）預計，到2030年，中國潛艇艦隊總數將增至76艘。這包括淨增加的16艘潛艇，加上大約8艘剩餘的明級潛艇的置換。

相比之下，在2020年至2030年期間，美國潛艇艦隊幾乎處於停滯狀態，所有類型潛艇的數量從68艘略微減少到66艘。