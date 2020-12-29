日本研發「國產戰斧導彈」　射程達2000公里可打到北京

據日本《產經新聞》周二（29日）引述多名官方消息人士報道，日本正在研發的一款射程達約2000公里的新型反艦導彈，被認為是日本「國產戰斧導彈」，如部署西南島嶼，可打到中國北京，將成日本自衛隊所擁有導彈的最大射程。

報道指，日本防衛省自2018年便研發新型反艦導彈，截至今年預算已達105億日元（約29.4億港元），並將在2022年開發導彈樣品，同年進行導彈性能試驗。該反艦導彈如果部署在日本西南島嶼，1500公里射程可打到北韓平壤，2000公里射程則可打到北京。另外，該導彈還可能從艦隻或飛機上發射。

報道又提到本月18日舉行的內閣會議上，已決定延長12式反艦導彈的射程。雖然目前是將從射程從約200公里延至約900公里，但最終是以延長至1500公里作為目標，屆時新型反艦導彈和12式反艦導彈的最終射程將與射程1600公里以上的美國「戰斧」巡航導彈不相伯仲。

日本決定延長12式反艦導彈的射程。（網上圖片）

與此同時，21日的內閣會議正式決定2021年度政府預算案，當中軍費預算同比增長0.5%至5.3422萬億日元（約1.49萬億港元），同時大幅增加對導彈改造、新型戰機的研發投入。《日本經濟新聞》直言，軍費大增是為了應對中國和北韓增長的軍事實力。

（綜合報道）