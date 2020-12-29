新冠肺炎｜北京防疫進入應急狀態　叫停元旦春節大型活動減少聚集

北京的新冠肺炎疫情反彈，兩周內累計報告16宗本地確診病例。截至周二（29日）傍晚7時，全市共有4個中風險地區。北京市委宣傳部副部長徐和建表示，首都疫情防控要進入應急狀態，從嚴從緊加強社會面防控。 此外，北京市疾控中心副主任龐星火表示，元旦和春節期間須壓減線下年會、茶話會、聯歡會、遊園會等聚集活動場次和規模。

12月26日，實行封閉管理的順義區高麗營鎮張喜莊村。（中新社）

在防疫工作新聞發布會上，徐和建介紹，當前首都疫情防控要進入應急狀態，從嚴從緊加強社會面防控，堅持「人物同檢」，加大篩查力度。病例活動區域全面篩查、不漏一人，同時要對與病例及其環境有接觸史的人員優先安排核酸檢測。此外，北京嚴格實行入境人員「14+7」措施，對21天內有境外旅居史的進京人員加強管控和健康監測。

北京市委教育工委副書記李奕表示，北京市中小學將分三批放寒假。最早放假的為小學，提前兩周。在此之前，從嚴從緊落實校園疫情防控措施，堅持中小學校園封閉管理，各區和學校不得組織包括大型會議、節日聯歡、師生聚餐等在內的聚集性活動。他又呼籲師生及家長如非必要不出京、不出境。

龐星火指出，元旦和春節假期臨近，各單位要嚴格落實防疫措施，加強員工健康監測和管理，減少人員流動，減少人員聚集，倡導線上團拜，壓減線下年會、茶話會、聯歡會、遊園會等人員聚集性活動場次和規模。

據悉，北京市文化和旅遊局此前已表示，「兩節」期間，北京市原則上不舉辦各類廟會、大型群眾文化活動、大型演出、遊園會、聯歡會等節日文化活動，確須舉辦的應在慎重評估基礎上從嚴審批。

北京疫情反彈自12月18日，當日新增2宗境外輸入確診病例關聯病例，患者為北京慶豐包子舖員工。12月25日新增2宗本地確診個案，26日再增5宗本地個案，28日又新增7宗本地個案。

目前北京市共有4個中風險地區，為朝陽區漢庭酒店大山子店（包括底商）、順義區南法信鎮西杜蘭村、順義區高麗營鎮張喜莊村、順義區南法信鎮東海洪村，全市其它地區均為低風險地區。

（綜合報道）