【中印衝突】衛星圖曝光印軍部署無人機　實時監控解放軍

有消息指，中印兩軍在拉達克地區持續對峙之際，印度空軍部署了以色列製造的「蒼鷺」無人機，用於監視中國邊境。

2020年9月15日，印度軍方車隊運送大量彈藥、物資前往中印邊境拉達克地區。（Reuters）

據印度媒體《歐亞時報》網站12月28日報道，「蒼鷺」無人機是在位於印度北方邦巴雷利地區的特里舒爾空軍基地發現的，在Twitter上還出現了「蒼鷺」無人機進駐該基地最新的衛星圖像。

Recent images from the #IndianAirForce Trishul Air Base, in Bareilly #India spot an IAI heron drone on the runway possibly part of ongoing ISR missions near the border areas with #China & #Nepal pic.twitter.com/NOjN9BxJWT — d-atis☠️ (@detresfa_) December 28, 2020

報道指出，這一事態發展表明，印度加強了在實際控制線地區的守備力量。分析認為，部署「蒼鷺」無人機可能是印度空軍加強對與中國和尼泊爾邊界的情報監視和偵察任務的一部分。

報道還稱，印度陸軍、空軍和海軍目前都在使用中高空、長航時的「蒼鷺」無人機執行監視和偵察任務。這些無人機已在印度武裝部隊中服役多年。為了加強邊境地區的監控偵察能力和火力，印度可能還會訂購一款武裝版無人機。

根據印度空軍的「獵豹計劃」，印度將升級現有的非武裝無人機機隊。「獵豹計劃」的目標是對「蒼鷺」無人機進行武裝化升級，該機將能裝備激光制導炸彈、空對地和空射反坦克導彈等武器。升級後的「蒼鷺」無人機將具備對敵人進行軍事打擊的能力。新版的「蒼鷺」無人機能夠飛行45小時，飛行高度達1萬米，並能夠在極端天氣條件下使用。

另外，印度最近還從美國租賃了兩架MQ-9B「海上衛士」無人機，但這兩架MQ-9B沒有攜帶任何武器。印度和中國已經在拉達克的實際控制線地區對峙了七個多月。鑑於邊境的局勢，印度軍方被允許進行緊急採購，以提高部隊的能力。

解放軍在軍隊部署方面也動作頻頻。據央視軍事頻道12月28日發布的視頻，西藏軍區在海拔4,700米的高原組織加強連進攻戰鬥演練。演練中，解放軍新型15式輕型坦克打擊裝甲目標。

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15式輕型坦克重35噸，主要用於山嶽叢林、高原高寒山地的快速部署、機動突擊和地域控制，具有重量輕、防護能力好、攻擊力強等特點。在2019年發布的《新時代的中國國防》白皮書中，15式輕型坦克被列入解放軍主戰裝備。同年的中共建政70周年閲兵式上，該型坦克首次實裝公開亮相。

據稱，15式輕型坦克在高原作戰有三大優勢：一是15式輕型坦克態勢感知能力更強，能精確顯示戰場情況；二是其通信操作更智能簡便，能實現車組乘員信息共享；三是15式輕型坦克裝備的火控系統，大幅提升其作戰能力。

此外，據《印度國防新聞》12月22日報道，隨着中印邊境的持續對峙，印藏邊界警察部隊正準備新組建7個營，由1萬名士兵組成，將部署在中印邊境的部隊從9萬人提高到10萬人左右。