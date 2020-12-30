北京宣布中歐投資協定談判獲重大進展

儘管外界熱炒中歐投資協定談判進展緩慢，但於12月29日，中國外交機構宣布，該談判獲得「重大進展」。

中國和歐盟加快經貿合作，被指將對世界格局產生實質影響。（Reuters）

外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，在中國及歐盟共同努力下，近一段時期談判「不斷取得重大進展，前景可期可待」。

另據西方媒體報道，歐盟27個成員國已經同意協定內容，最快將於12月30日達成協定。稍早前，中歐領導人均表示，協定有望今年內簽署。

汪文斌強調，中歐投資協定談判是當前中歐經貿關係最重要的議程。中國希望能夠「早日修成正果」，為中歐經貿合作提供堅實的制度性架構保障，為雙方企業和人民帶來實實在在的好處。

英國媒體路透社稱，一名了解談判細節的歐盟官員指，會談即將結束。看起來很好。現在只有一些次要的細節問題需要解決。就目前情況來看，協定將在周三確定。

實際上上述談判進程並不順利。法國則拉攏比利時、盧森堡和荷蘭就人權問題，特別是新疆的強迫勞動問題，不斷向中國施壓，但遭到北京否認及反對。美國方面亦警吿歐盟不應與中國過於走近。

一旦協定達成，分析指，歐盟經濟火車頭的德國的戴姆勒和大眾汽車等德企能更好地進入中國。而中國亦能通過歐洲開放更多市場，阻止美歐組成抗衡中國的聯盟。