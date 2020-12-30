中歐投資協定料30日正式簽署　習近平將與歐盟領袖舉行視像峰會

多家美歐媒體報道，中歐投資協定已經達成，預計在12月30日正式簽署。中國國家主席習近平30日將與歐盟領導人舉行視像會議。

經過近7年的談判，歐盟和中國29日有望達成中歐投資協定，預計會在12月30日正式簽署。

布魯塞爾官員稱，歐盟委員會主席馮得萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）計劃於30日與中國國家主席習近平舉行視像會議，以表明2013年開始的中歐投資協定談判圓滿完成。

兩名官員說，德國總理默克爾（Angela Merkel）也將加入討論。德國目前擔任為期六個月的歐盟輪值主席國。米歇爾29日在Twitter上說，視像會議定於歐洲中部時間30日下午1時（香港時間30日晚上8時）開始。

根據一份歐盟委員會（European Commission）的內部文件，歐盟委員會表示，這項被稱為全面投資協定（CAI）的中歐投資協定，消除了外國在中國投資某些行業的障礙，如新能源汽車、雲端運算服務、金融服務和健康等。

歐盟委員會在一份聲明中表示：「CAI也將是（中國）第一份履行國有企業行為義務和全面透明補貼規則的協議。」

聲明稱，中國還同意「繼續和持久地努力」，爭取批准國際勞工組織關於強迫勞動的基本公約。

歐盟委員會的聲明還稱，中國在談判的三個關鍵支柱，包括市場准入、公平競爭環境和可持續發展等方面做出了必要的實質性承諾，「談判的結果是中國與第三國達成的最雄心勃勃的結果」。