歐盟27國據報均支持中歐投資協定　歐盟官員：有望30日達成共識

歐盟官員稱，中國和歐盟本周可能達成中歐投資協定，「將在周三（12月30日）確定」。歐盟27個成員國據報均已同意與中國達成全面投資協定，沒有任何成員國反對。

據路透社報道，歐盟官員12月28日表示，中國和歐盟本周可能達成中歐投資協定，該協定將使歐盟企業更好地進入中國市場，改善競爭條件，並保護歐盟在華投資。

中歐投資協定的談判始於2014年，但多年來一直停滯不前。歐盟官員們表示，美中貿易關係的緊張可能幫助改變了中國的立場，並促成北京和布魯塞爾之間的投資協定。

一名了解談判情況的歐盟官員對路透表示：「會談即將結束。看起來很好。現在只有一些次要的細節問題需要解決。」

這位歐盟官員說：「就目前情況來看，歐盟和中國之間政治性的（中歐投資）協定將在周三（12月30日）確定。」

其他接近中歐談判的官員表示，根據中歐投資協定，中國將向歐盟企業開放其製造業，以及建築、廣吿、航空運輸、海事服務與電訊等行業，在某種程度上還將開放雲端運算。

一名歐盟高官表示：「我們在中國獲得了更好的市場准入和投資保護。改善市場准入是我們多年來一直在努力的事情，中國已經朝我們邁出了一大步。」

2020年9月14日，中國國家主席習近平在北京同歐盟輪值主席國德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行會晤。已經持續7年的中歐投資協定談判成為峰會討論的重要內容。（新華社）

然而，根據中歐雙方商定的時間表，有關投資保護的談判可能會在2021年繼續進行，並在晚些時候結束。

如果中歐30日就中歐投資協定達成一致意見，將其轉變為法律文本可能需要幾個月的時間。官員們說，再加上批准程序，這可能意味着大約需要一年時間才能實施。

此前，據《南華早報》28日報道，兩位歐盟外交官員28日對該報透露，歐盟27國均已同意與中國達成全面投資協定。

此前，歐盟談判代表表示，北京在勞工標準方面的承諾有了「積極的進展」，而勞工標準是歐盟方面與中方達成中歐投資協定的主要癥結之一。

消息人士稱，「歐盟大使們廣泛歡迎歐中談判的最新進展」，沒有任何代表團「舉起停止牌」。