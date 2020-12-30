山東艦抵達三亞航母基地　專家：遇挑釁不排除交鋒

在中國首艘國產航母山東艦抵達三亞航母基地一週之際，三亞海事局發佈了三則航行警吿，宣吿在南海相關海域進行為期10天的軍事訓練。相關軍事專家表示，此次軍事訓練不排除是以航母為核心的海上編隊訓練。

北京時間12月28日，中國央視軍事微博發佈一則關於山東艦訓練的畫面。（央視軍事視頻截圖）

中國海軍新聞發言人劉文勝12月21日表示，中國海軍山東艦航母編隊於20日順利通過台灣海峽，赴南海相關海域開展訓練。

有消息顯示，山東艦隨後停靠於三亞航母基地。最新衛星圖片顯示，山東艦已經不在港口。

通常情況下，對於例行性訓練官方並不會對外發布消息稿。而且此前劉文勝也已經表示，山東艦航母編隊的目的是「赴南海相關海域開展訓練」。因此山東艦赴南海海域展開訓練再正常不過。

12月28日傍晚，三亞海事局連續發佈三條航行警吿稱，2020年12月29日8時至2021年1月7日16時，海南島西南部、南部、東南部海域進行軍事訓練，禁止駛入。

中國媒體《環球時報》12月29日引述相關人士分析認為，禁航三個位置基本都位於西沙群島西北海域，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，訓練內容可能會包括以編隊防禦為課目的實際使用武器以及艦載戰鬥機突擊海上目標的攻擊訓練等。

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中國軍事專家宋忠平表示，山東艦抵達母港停靠補給之後就投入到軍事訓練是很正常的事情，一方面任務重，訓練課目多，需要加大訓練力度，儘快形成完整的戰鬥力和保障力；未來訓練強度會不斷提升。

他指，當前訓練課目可能主要有兩方面，一個是山東艦和其它驅、護艦之間的匹配性訓練，另一個是艦載機起降等。

對於美國艦機在南海頻繁的抵近偵察行動，宋忠平認為，假若山東艦在訓練中遇到他國艦機的挑釁，為了確保自身訓練的安全，在必要的時候山東艦會臨時擔負對他國艦機實施驅離的任務。同時這也會是訓練的一部分內容，因為訓練的意義就是要對真實對手開展相關作戰能力的演練，「未來南海的局勢可能會趨於緊張，山東艦航母編隊需要具備應對複雜局勢的能力。假若他國艦機來挑釁，不妨就當成一場演練，和對手實打實地進行一次交鋒。」

一位匿名的軍事分析人士此前也指出，這表明山東艦在海試期間的訓練是按照作戰要求進行，仗怎麼打就怎麼練，一系列細節表明航母編隊已經具備初步作戰能力。同時，也表明山東艦及航母編隊各級指揮員在短時間內突破了瓶頸，在最短時間內可以進行熟練操作、指揮航母編隊。

值得注意的是，山東艦已入列一週年，且多次進行出海訓練。山東艦分別於2020年的5月下旬到6月中旬、整個9月份和10月中旬共計三次出海訓練實驗。後來，在12月16日，中國央視公布了山東艦在遠海大洋最新訓練畫面。此次訓練中，殲-15戰鬥機在山東艦甲板上連續多天高頻率起降，完成最大架次出動回收等訓練任務。