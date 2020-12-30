蓬佩奧指責中國瀆職致疫情大流行　外交部：充滿偏見，虛偽透頂

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月29日發表聲明稱，中方瀆職行為使本可控制住的新冠肺炎（COVID-19）疫情演變為全球大流行，並批評中國政府令本國公民噤聲。 對此，中國外交部發言人汪文斌12月30日回應稱，蓬佩奧的有關言論粗暴干涉中國內政和中國司法主權，不僅充滿偏見，而且虛偽透頂。

蓬佩奧數次指責中國疫情防控力度以及成效等。圖為蓬佩奧11月10日在華盛頓的國務院出席記者會。（AP）

汪文斌表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府本着公開、透明、負責任態度，堅持人民至上，生命至上，採取了最全面、最嚴格、最徹底的疫情防控措施，率先控制住疫情，毫無保留地與國際社會及時分享防控和診療經驗，既有力維護了中國人民的身體健康和生命安全，也為國際社會抗擊疫情爭取了時間。中方防疫成效得到中國人民的衷心擁護，也得到許多國家和國際組織的充分肯定，蓬佩奧的有關言論，粗暴干涉中國內政和中國司法主權，不僅充滿偏見，而且虛偽透頂。

汪文斌反問，「當前美國國內疫情形勢嚴峻，請問蓬佩奧先生，你為美國抗擊疫情，挽救美國人民生命，做了哪些實實在在的事呢？」中方奉勸美方一些政客，把時間和精力花在本國抗疫工作上，停止對中國的污衊抹黑。