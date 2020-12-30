美國新法案涉多項對華條款　全國人大外委會譴責美干涉中國內政

12月29日，全國人大外事委員會就美國「2021財年綜合撥款法案」成法發表聲明指出，美方不顧中方多次嚴正交涉，固守冷戰思維、零和博弈理念和對華意識形態偏見，在該法案中塞入涉藏、涉台、涉港、涉疆等多項消極條款，有關內容和條款嚴重損害中國國家利益，是對中國內政的粗暴干涉。全國人大對此表示強烈譴責和堅決反對。

聲明表示，西藏各民族宗教信仰自由權利受到憲法和法律的保護，宗教事務管理有法可依，寺廟和僧人權利得到切實保障。中方同達賴集團的矛盾不是民族問題，不是宗教問題，不是人權問題，而是事關國家主權和領土完整的重大原則問題。美國國會一些政客無視這些客觀事實，惡意詆譭中方涉藏政策，充分暴露了美方利用涉藏問題干涉中國內政、牽制中國發展的圖謀。

聲明強調，該法案有關條款為「台獨」分子撐腰張目，大肆詆毀中方依法維護香港、新疆繁榮穩定採取的政策措施。美方借有關問題遏制中國發展、破壞中國國家安全和社會穩定的圖謀不可能得逞。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

聲明又敦促美方立即停止借有關問題干涉中國內政，不得實施法案中的涉華消極內容和條款。

美國國會12月21日已通過《2021財年聯邦政府綜合撥款法》及《新冠肺炎疫情紓困法》。（Getty）

綜合媒體報道，美國「2021財年綜合撥款法案」包含《西藏政策與支持法案》和《台灣保證法案》，以及一些涉及香港的條款。《台灣保證法案》包括對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織、檢視美國國務院對台交往準則等。

而《西藏政策與支持法案》向中國提出美國要在西藏首府拉薩設立領事館的要求，並表示西藏人民有權選擇達賴喇嘛接任者和保護西藏環境的權利。根據法案，若中國干預達賴喇嘛繼任者的辨識或轉世程序，將被視為違反藏人宗教自由，美方能對相關涉入中國官員採取經濟、簽證制裁措施。該法案還建議北京政府與達賴喇嘛展開對話。

此外，美國「2021財年綜合撥款法案」中也包含新疆相關條文。條文要求美國國務卿在法案生效90天內，認定迫害維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯坦人與新疆其他穆斯林少數族群的行徑，是否構成「暴行」。