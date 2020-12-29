華爾街日報：不排除大陸於拜登任內攻台　籲「武裝台灣」嚇阻中共

中美、兩岸關係未見轉機，美國《華爾街日報》周一（28日）發表社評指出，即使拜登擔任美國總統，也不能排除中國大陸武攻台灣的可能性，故呼籲美國應「武裝台灣」嚇阻中共，延續特朗普政府助台灣更新軍備的路線。

日本防衛副大臣中山泰秀上周曾表示希望拜登盡快提出明確的對台政策，讓日本能就台灣議題妥善應對，同時他形容台灣安全是「紅線」，並問道：「假設中國逾越該紅線，入主白宮的拜登會怎樣回應？」對此《華爾街日報》主筆表示，在今次美國大選中，外交政策並非焦點，拜登最常提到的構想是恢復美國與盟友的關係，而中山上述發言，凸顯了美國的亞太盟邦的憂慮。

文章表示，中共的強硬派將民主的台灣視為分離省分而決心吞併，並希望獲取台灣先進的晶片技術。與此同時，台灣民意，尤其是在北京當局逮捕香港民主派人士、違背條約（中英聯合聲明）義務的情況下，則愈來愈反對統一，故不能排除中共在拜登任內，跨越110英里的台海發動軍事行動的可能。

華爾街日報指，不排除大陸於拜登任內攻台的可能。（資料圖片）

文章又以「地緣政治地震」來形容台灣被迫喪失獨立性後的局面，並稱太平洋地區實力平衡將因而倒向有利於北京的一端，亞洲國家也須調整與美國的關係，對全球安全與貿易的影響深遠。

因此，文章建議美國以「武裝台灣」作為優先要務，並以嚇阻為目標，讓台灣可在即使缺乏美國支援的情況下，也能讓中共進犯付出慘痛代價，同時應持續依靠台灣未雨稠繆，為防禦性戰爭實現軍力與民防現代化。據悉，《華爾街日報》多次發表社評肯定特朗普政府持續對台軍售，並呼籲美國售台更多先進武器。上述文章的主筆擔心，北京或以氣候承諾誘使拜登重拾奧巴馬時期的對華寬鬆政策。

最後，文章認為拜登明確承諾美國將協防台灣的可能不大，惟大陸威脅與逼近台灣的軍事行動卻逐漸增加，因此如拜登想讓美國的亞洲盟友安心，台灣將是其首個重大考驗。

（中央社）