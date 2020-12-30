雙11促銷涉不正當價格行為　京東、天貓、唯品會各被罰50萬

市場監管總局官網周三（30日）消息，針對「雙十一」前後有消費者反映網購平台天貓、京東、唯品會有先提價後打折、虛假促銷、誘導交易等問題，經調查，於上周四（24日）依據《價格法》第40條、《價格違法行為行政處罰規定》第7條作出處罰決定，對上述3間企業分別處以50萬元（人民幣）罰款的行政處罰。

消息指，當局對北京京東世紀信息技術有限公司（京東）於今年11月1日至12月1日的商品價格行為作出檢查。經查實，該公司在網站「京東商城」銷售商品時，存在不正當價格行為，包括開展促銷活動後的商品標價比促銷前相同或較貴，在頁面宣傳上作虛假陳述等。

今年天貓「雙11」成交額超過4982億人民幣。（新華社）

當局對杭州昊超電子商務有限公司（天貓）於今年11月1日至12月4日的價格行為作出檢查，查實該公司在網站「天貓超市」銷售商品時存在不正當價格行為，包括商品標價無依據，商品銷售頁面標示誤導消費者，未標明劃線價格的含義等。

當局又檢查廣州唯品會電子商務有限公司（唯品會），於今年11月1日至30日的價格，發現同樣存在不正當價格行為，並主要涉及未標明劃線價格的含義，以及無法提供商品為全網低價的證明材料。

市場監管總局指出，若相關企業對上述行政處罰決定不服，可以自收到行政處罰決定書之日起60日內，向國家市場監督管理總局申請行政復議；或收到行政處罰決定書起6個月內，依法向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。

唯品會隨後回應稱，已收到國家市場監督管理總局關於價格檢查的行政處罰通知，尊重並堅決執行監管部門做出的處罰決定，將按照監管部門要求及相關法律法規的規定，對相關問題進行全面整改，進一步規範經營活動，保障消費者的合法權益。